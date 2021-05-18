Евгений Ройзман: Отношусь к происходящему, как к стихийному бедствию

Оппозиционный политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 13 мая вышел из спецприемника по решению Свердловского областного суда, который сократил ему срок административного ареста с девяти суток до одних.

Политику вменялось участие в организации «несогласованных» акций протеста в поддержку Алексея Навального, сейчас находящегося в заключении в колонии города Покров Владимирской области. Записи политика в твиттере, в которых он выразил свою позицию и намерение выступить в поддержку Навального, суд хотел квалифицировать как «организацию несогласованных акций 21 апреля и 31 января». Но почвы для этого, видимо, не нашлось (хотя когда это смущало наш суд, если дело касается политики).

Нашему корреспонденту удалось взять комментарий у Евгения Вадимовича сразу после его освобождения.

– Поздравляем вас с сокращением административного ареста. Как вы думаете, почему вам сократили его с девяти суток, как хотело обвинение, до суток?

– Во-первых, я сидел просто ни за что, и это было очевидно всем. Во-вторых, возмутилось очень много людей, в том числе достаточно серьезных и известных. Это задевает всех.

Потому что ну было бы за что сажать – ну, сажайте! Но когда не за что – ну вы чё?

– Вы считаете, все-таки есть какие-то пределы у нашей системы правосудия – и даже «если надо», власть все-таки не может дать срок ни за что?

– Нет, почему, смогут. Навальный же сидит ни за что. Но мне сложно гадать, я отношусь к происходящему, как к стихийному бедствию. Ты же не обижаешься, что дождик пошел или снег повалил. Я настроился сидеть. А отпустили – ну и отпустили, нормально.

– В произошедшем есть доля хаоса, пусть и позитивного?

– Думаю, да.

– Один день в спецприемнике не изменил вашего мнения о Навальном?

– И не мог. Навальный делами доказал, что он сильный, мужественный и порядочный человек. Что он готов отстаивать свою правоту даже ценой собственного здоровья и жизни. Настоящий гражданин России и настоящий патриот.

Николай Васильев

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2021 под заголовком «Ройзман досрочно вышел из спецприемника: Навальный сидит ни за что».