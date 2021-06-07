Гудков уехал, последние запреты Думы, встреча Байдена и Путина. Главное к 7 июня

Оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России из-за угрозы уголовного преследования его и его семьи. Он отправился в Украину, но далее намерен добраться до Болгарии, где живет его отец Геннадий Гудков. Провластные СМИ сообщили, что Гудков нарушил подписку о невыезде, однако он сам и его представители заверяют, что никакой подписки с него не брали.

«Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом"»,

— пишет Гудков. Он добавляет, что дело о задолженности фирмы его семьи за аренду подвала обусловлено нежеланием пускать его на выборы.

Источники «Медузы» (издание признано властями «иностранным агентом») в администрации президента говорят, что Гудкова выпустили после задержания только под давлением политического блока мэрии Москвы, с которым у оппозиционера благоприятные отношения. По словам одного из источников, в данном случае дело — инициатива МВД, хотя часто «оппозиционеров прессует ФСБ».

«Борьба не закончена и будет продолжена. И на свободе можно сделать больше, чем в тюрьме или могиле. Но страну у нас отобрала криминальная путинская клика... Обидно до слез!» — пишет Геннадий Гудков, заверяя, что поддерживает решение сына.

Дмитрий Гудков также выражает надежду на то, что силовики с его отъездом снизят активность по этому делу. Напомним, что его пожилая тётя также проходит подозреваемой по делу и у неё, в отличие от племянника, есть подписка о невыезде.

В последние дни своей работы Госдума планирует принять ряд запретительных законов о «нежелательных организациях». Во вторник, 8 июня, как отмечает «КоммерсантЪ», во втором чтении будет принят закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности таких НКО не только в России, но и за рубежом. Кроме того, закон развяжет руки Росфинмониторингу: ведомству «дадут право отслеживать все переводы НКО, а также любые денежные переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы», пишут «Ведомости», обращая внимание на некоторые исключения вроде садовых товариществ, которые проверять не станут, хотя, например, благотворительные организации исключение не коснется.

Тоже во вторник Госдума во втором чтении собирается принять закон, который позволит Роскомнадзору блокировать в Сети материалы, «порочащие честь и достоинство лица и связанные с обвинением в совершении преступления», без разрешения суда, в досудебном порядке. Причем в соответствующей жалобе в РКН такое лицо даже не должно будет указывать, почему данная информация является неправдой.

Издание «Бизнес Online» рассказало, что задержанием «казанского стрелка» руководил майор МВД Ленар Мусин, который на тот момент находился в отпуске. Полицейский проезжал мимо, услышал взрыв и первым из силовиков прибыл на место. Он зашел в школу без оружия и крикнул, чтобы во всех аудиториях заперли двери, а затем командовал Росгвардией при задержании Ильназа Галявиева, который на момент выхода из школы был без оружия и без маски. Региональное МВД попросило присвоить майору государственную награду.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь позвал Россию на заседание совета Альянса. Он сетует, что уже 19 месяцев контактов с российской стороной не были, а отношения между РФ и блоком «достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны», передает его слова Die Welt.

Столтенберг отмечает, что в НАТО «серьезно обеспокоены» растущей кооперацией России, Китая и Беларуси в военном и политическом плане, включая «опыт контроля за интернет-трафиком». Он заверил, что в случае угрозы со стороны Москвы и Минска, Альянс защитит своих союзников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тем временем заявил, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится из-за «агрессии и атак» РФ, а не вопреки им. На ней американский лидер объяснит российскому коллеге, что ждет Россию, если она продолжит «агрессивные безрассудные действия против [них — США и союзников, — ред.]». Если же Россия «выберет другой курс», США также будут выступать за «более стабильные отношения» (цитата по РИА Новости).

А вот президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios выразил свое недовольство по поводу решений США в вопросе России. Зеленский считает, что если перед встречей с Путиным Байден не поговорит с ним в ходе личной встречи, «это будет большой ошибкой», так как Украина обладает уникальным пониманием Кремля. «Лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», — сказал он, отметив, что готов в любое время и где угодно встретиться с американским коллегой.

В том же интервью он раскритиковал позицию США в отношении «Северного потока-2». Ранее Штаты отказались от части санкций в отношении трубопровода. «К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины», — уверен Зеленский. Он отметил, что «Северный поток-2» является «настоящим оружием в руках» Кремля и он вовсе не предполагал, что «пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США».

Родственники погибших в результате крушения сбитого над Украиной рейса MH17 написали коллективное обращение к Владимиру Путину в преддверии Дня России. Они полагают, что РФ отказалась от сотрудничества в расследовании вопреки резолюции Совбеза ООН, а «политика отрицания» Москвы накладывает негативный след на Россию (цитата по «Новой газете»):

«Гордость за своё наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше».

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств обвинила депутата Госдумы Виталия Милонова в уголовном преступлении. Они написали главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку его высказываниям о том, что коллекторы — «нелюди», «сволочи», и «гаденыши»: «Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», — заявлял Милонов публично. По мнению экспертов-лингвистов, эти слова подпадают под статью 282 К РФ о возбуждении ненависти и вражды к социальной группе. Как пояснил РБК сам Милонов, это попытка давления на него.

Глава «Уралкалия» Дмитрий Мазепин, о связях которого (без имени) с белорусской оппозицией в своем «интервью» упомянул Роман Протасевич, рассказал ТАСС, что не поддерживает санкции против «Беларуськалия» и «всегда верит, что Россия и Беларусь — это братские народы». На уточняющий вопрос о возможной работе с Беларусью его компании он заявил, что уже ответил. Напрямую об обвинениях его не спросили.