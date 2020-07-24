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Франсуа Фийону прочат место в госкомпании РФ. Во Франции его осудили за коррупцию

"Пробито еще одно дно": Экс-премьера Фийона зовут в руководство "Зарубежнефти". На родине ему дали 5 лет за коррупцию

Фото: Франсуа Фийон и Владимр Путин // Фото: Global Look Press

Бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон был официально выдвинут на место в совете директоров государственной компании России «Зарубежнефть». Эта фирма на сто процентов принадлежит Росимуществу. В родной Франции он был осужден на пять лет за коррупцию, а всего неделю назад сидел уже не в тюрьме, а рядом с пресс-секретарем президента России на Петербургском международном экономическом форуме. На последнее обращает внимание главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.


О том, что Фийона выдвинули в совет директоров госкомпании, стало известно из официального распоряжения правительства РФ от 10 июня. Оно опубликовано на портале правовой информации. 

Глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признана Минюстом «иностранным агентом») Илья Шуманов в своем Telegram-канале напоминает, что после громкого скандала во французском правительстве, когда стало известно, что Фийон фиктивно трудоустроил на госслужбу свою супругу и детей (это длилось порядка 15 лет и всё это время они получали зарплату за счет налогоплательщиков), его приговорили к пяти годам лишения свободы. Три года из них ему разрешили отбывать условно. Эксперт в области разоблачения коррупции отмечает, что Фийон известен как человек, который торгует своими знакомствами с российскими чиновниками. Французская пресса писала, что он получил 50 тысяч долларов за организацию встречи Владимира Путина с ливанским миллиардером Фуадом Махзуми на ПМЭФ в 2015 году. 

«Пробито еще одно дно. В российские госкомпании на должности топ-менеджеров начинают нанимать всемирно известных коррупционеров», — возмущен г-н Шуманов.
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