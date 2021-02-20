"Новый Ельцин появится через 3 года": Потапенко рассказал, кто будет после Путина

Известный экономист Дмитрий Потапенко раскрыл личность возможного президента России в 2024 году. И сам ужаснулся.

По мере приближения президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году (если, конечно, ситуация до этого резко не изменится и власть не объявит о досрочных выборах нового лидера страны), политологи вовсю строят прогнозы о том, кто придет на смену Владимиру Путину. В экспертных оценках звучат разные имена: от «преемников Путина» – Сергея Шойгу, Сергея Собянина, дочери президента Екатерины Тихоновой, до Алексея Навального и «мистера Икс» – некой темной лошадки, которая не появилась на политическом горизонте страны, но уже совсем скоро в него ворвется.

Пресловутый «транзит власти» также вызывает ожесточенные споры экспертов, вернее, способ, которым будет осуществлена передача власти в России.

– Свергать власть будет власть, она прямо сама, осознанно веревочку намылила, табуреточку поставила, и ее шатает, – делится своим прогнозом известный экономист Дмитрий Потапенко. – Она говорит: «Вон там навальнята с фонариками бегают». Да навальнята для вас угрозы не представляют! Они ноль целых и ноль десятых. Вы сами себя завалите...

Дмитрий Потапенко//фото: стоп-кадр YouTube

Я уже точно знаю, что Навальный – это не Ельцин. И Ельцин – это не Навальный. Все повторяется.

К сожалению, судя по всему, через 3-4 года опять появится Борис Ельцин, который был, напомню, внутри системы, – полагает Потапенко. – Он был не просто ее выкормышем – он был ее основой, ее фундаментом. И мы увидим нового Ельцина.

Дмитрий Потапенко даже примерно описал потрет будущего президента России.

– Сейчас время полковников, а через 3-4 года появится новый Ельцин, которому сейчас лет 45. Он, возможно, полковник и работает на средней должностишке, – рассказал экономист в интервью YouTube-каналу СПЕЦТВ. – И власть опять повторит этот фарс, уже теперь фарс. Очень печально, что мы идем по такой петле. Так что неодемократы у нас еще впереди.