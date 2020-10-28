Скобцева перед смертью мечтала встретиться с Шойгу: озвучена последняя воля актрисы

Инна Выходцева, актриса и подруга Ирины Скобцевой, скончавшейся 9 дней назад, рассказала Sobesednik.ru о ее просьбе к министру обороны.

– С Ириной мы общались на протяжении многих лет, – рассказывает в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Инна Николаевна. – Месяца 2-3 тому назад она перестала выходить на связь. Я поздравила её с днём рождения – это было 22 августа. Она поблагодарила меня за память, и на этом наши разговоры прекратились. Трубку брала её помощница Тоня. Почувствовав что-то недоброе (ведь обычно мы общались с Ирой часами), я решила позвонить её сыну Феде. Это было буквально накануне её смерти.

Инна Выходцева много лет дружила со Скобцевой//фото: скриншот телеканала "Ностальгия"

«Инна, не беспокойся, – сказал мне Фёдор. – Мама находится с Тоней в ЦКБ (Центральная клиническая больница Управделами президента. – Прим. Sobesednik.ru). Там хорошее медицинское обслуживание». Я попросила, чтобы он передал от меня привет.

«Обязательно передам», – заверил Федя. Он у неё замечательный, после смерти дочери (Алена Бондарчук умерла 7 ноября 2009 года от рака. – Прим. Sobesednik.ru) сын стал для неё всем.

Ирина Скобцева с внуком Константином Крюковым и дочерью Аленой Бондарчук (умерла от рака в 2009 году)//фото: Global Look Press

– Как Ирина Константиновна переживала уход близких людей? Сначала не стало её мужа, потом ушла дочь...

– Она очень мужественная женщина. Скобцева никогда не подавала вида, что ей плохо. Конечно, терять близких жутко, ведь семья у них была замечательная!

Я два раза приходила к ним в дом, когда они жили ещё на улице Горького (теперь – Тверская улица). Мама Иры тогда ещё была жива, она ей во всём помогала. Со Скобцевой мы состояли в штате Театра Киноактёра. Режиссёр Виктор Максимович Стрижёв решил там поставить пьесу «Пианино в траве». В этой постановке я была назначена участвовать вместе с Ириной, приносила ей почитать пьесу. Сыграть нам вместе так и не удалось, зато наше приятное общение продолжилось.

Ирина Скобцева//фото: Global Look Press

Сергея Фёдоровича я дома оба раза не застала, но Ирина Константиновна мне показала его кабинет, где висели роскошные картины, которые написал Бондарчук. Ира полностью себя ему посвятила. «Мой Боня, мой Боня, мой Боня», — говорила Ира о своём муже, она его так называла.. Она никогда его не забывала. Господь так управил, что они ушли в одну дату.

– Чем Ирина Скобцева занималась в последние годы?

– Много читала. Она была истовым книгочеем. Мне запомнилось, как она приезжала в Дом ветеранов кино, что находится в районе Матвеевское, куда я часто хожу, навещаю своих друзей. Так вот Ира туда перевезла огромное количество книг из своей библиотеки. «Инна, послушай, как потрясающе здесь написано!» – восхищалась она и зачитывала мне целые главы. В последние годы её интересовала историческая, мемуарная литература. Она же по первому образованию историк, окончила МГУ. «Вообще-то, Инна, – предупреждала она меня, – свои книги я никому не даю, но тебе на пару дней дам почитать. А если надо будет, то продлю».

Почему она оказалась в Матвеевском? Фёдор с Паулиной, когда куда-то уезжали, определяли свою Иришу, как они её называли, в Дом ветеранов, чтобы за мамой был соответствующий уход. Она же была вся переломана.

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева//фото: скриншот кадра из фильма "Сережа"

С ней была домработница. Ириша была настолько жизнелюбива и доброжелательна, что таких людей мало. Она любила чай, который могла пить сутками. Я приходила, ставила чайник, и у нас начиналось: чай, чай, чай! А на столе у нас были вкусности и различные сладости. С ней было уютно. Она никогда не говорила о болезнях, несмотря на свои многочисленные переломы и операции, а только всё читала, читала и читала.

– О чём были ваши последние разговоры?

– О театре, о Михалкове. Она просила меня передать Никите огромный привет, когда я его увижу, что я и сделала.

Я хочу через Sobesednik.ru донести до людей последнее желание Ирины Константиновны, – говорит Инна Выходцева. – Она всегда мечтала лично встретиться с Сергеем Шойгу. Она думала, что как только поправит своё здоровье, то сразу поговорит о личной встрече с Сергеем Кужугетовичем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, с которым не успела встретиться Ирина Скобцева//фото: Global Look Press

Напротив Министерства обороны, которым он руководит, стоит памятник героям фильма «Они сражались за Родину»: на нас смотрят персонажи картины, которую снял Сергей Бондарчук и в которой он изумительно сыграл роль. Так вот, Ирина хотела, чтобы на обратной стороне памятника были выгравированы имена всех кинематографистов, погибших в Великой Отечественной войне. В конце этого списка она видела свечу, которая бы всегда горела, как Вечный огонь.

Памятник героям фильма "Они сражались за Родину" стоит у входа в Министерство обороны России//фото: соцсети

Задуматься только, о чём человек думал перед своим уходом! – отмечает Выходцева. – Она хотела увековечить память людей, которые отдали жизнь за нашу Родину. Думаю, это благое желание надо непременно выполнить. Вот это и будет лучшая память об Ирине Константиновне, о Сергее Фёдоровиче, об их невероятной любви.