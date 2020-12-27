"Failed state" – реальность или новый нацпроект? Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

На этой неделе у нас всё просто — гражданское общество предстало в роли «Детского мира» в псковском ТЦ, по которому непонятно о чем думавший в этот момент ефрейтор решил зарядить из пушки, но если болванка была без врывчатки, россиянам повезло не так сильно — Госдума, к примеру, ковровым бомбометанием по Воронежу запретила почти всё, а доказанное разве что не в суде отравление главного критика Кремля тем временем решили рассматривать как проблему, не заслуживающую особого внимания (если не считать абсурдного преследование Соболь), отказавшись даже изучить статью о нем в главном медицинском журнале мира, но обо всем по порядку —

итог всех инициатив парламента, принятых за последнее время, подвести нелегко, ведь за ними становится почти невозможно уследить: запретительные инициативы, их одобрение в первом, втором и третьем чтениях и принятие в СФ летели с такой скоростью, что «не место для дискуссий» превратилось в настоящее поле боя — как пули свистели пролетавшие мимо законопроекты, и казалось, вот-вот они начнут косить всех направо и налево («Аппетит приходит во время еды, но не уходит во время голода», — Ежи Лец), депутаты стреляли от бедра, но, как говорится, у всякого безумия есть своя логика, — цель очевидна — всё, что движется (в политическом плане):

иноагентом сможет теперь стать чуть ли не любой, чтобы устроить митинг (за который стали считать и одиночные пикеты), организация нужна на уровне предвыборной кампании, в соцсетях нельзя будет оскорблять, ругаться матом, критиковать власть (за всем этим должны следить сами соцсети), клеветать на неопределенные группы лиц (под страхом уголовного преследования), нельзя будет бесплатно и без согласования агитировать за кандидатов и партии (на полном серьезе) или перекрывать движение транспорта (уголовка) — список этот можно продолжать ещё долго, уверенности в том, что все эти законы перед принятием (за 1-2 дня) депутаты читали, нет, а уровень абсурдности инициатив вообще едва ли можно передать словами, но совершенно очевидно, что исполнить многие из них просто невозможно, а «если вспыхнут беспорядки, все эти законы будут бесполезны»: «Народный гнев сметет все законы вместе с правящей партией», — говорит депутат от КПРФ Вера Ганзя, но она, как и некоторые другие депутаты, обличающие законы, в парламенте начинает выглядеть странно и ни к месту: «Где глупость — образец, там разум — безумие», — писал Гёте,

видимо, в АП, где все эти законопроекты на самом деле сочиняются, начинают действительно верить, что Россия — осажденная крепость, а выборы в Госдуму активизируют всех врагов Отечества от ЦРУ, Госдепа и Сороса до рептилойдов, но, как пояснял нам Гейне, «случайный визит в дом умалишенных показывает, что вера ничего не доказывает», — в этом контексте новыми красками играет и недавнее высказывание главы государства, ведь нужно же понимать, к чему все эти драконовские меры в итоге приведут,

(«У меня есть универсальное правило: надо понимать, пойдет это на благо страны или нет. Если пойдет, то это того стоило», — Владимир Путин.)

и в этом нам поможет Аристотель, установивший, что «благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: правильного установления конечных целей и отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели», — если принять законы за средства, то конечной целью, очевидно, является сохранение за «Единой Россией» полного контроля над Госдумой,

вопрос лишь, правильна ли эта цель, а значит совершенно неочевидно, станет ли это в конечном счете «благом», ведь итоги 20-летнего существования партии и людей, управляющих от её лица страной, весьма красноречиво говорят о полной деградации политической системы и права, что в последнее время наглядно демонстрирует пример с Навальным — попытка политического убийства, которое отказываются комментировать власти, несмотря на официальное признание мировым сообществом и публикацию в Lancet — это апогей преследования оппозиции, но кроме этого сюда входит все — от Любови Соболь, спорящей с тещей предполагаемого отравителя и наряженной СК в форму Роспотребнадзора, Юлии Галяминой, которой закрыли путь в ГД условным сроком, до вечеринок либертарианцев, — но всё это не диагноз, а скорее симптом, причем очень тревожный:

есть такой термин «failed state» или «несостоявшееся государство», он включает в себя много признаков, а его реализация, судя по последним событиям, вполне может быть записана в очередной нацпроект, но кроме репрессий в отношении политических конкурентов в него вписываются регулярные нарушения прав человека, новый (обнуленный) авторитаризм, а также постепенное исключение выборов как способа борьбы за власть, а в результате и сокращения представленных в выборных органах категорий населения

— другими словами, мы взяли курс на Беларусь и, судя по всему, народ это не смущает: оказалось, что лишь 15% россиян видят вину Кремля в отравлении Навального, 6% даже обвинили в этом саму оппозицию, а половина граждан слепо повторяют тезисы пропаганды об «инсценировках» и происках западных спецслужб, хотя в пользу этой точки зрения просто не представили ни одного факта, но стоит ли этому удивляться, если ещё Ницше предупреждал: