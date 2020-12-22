"Огромный перечень безумных законов": Депутаты КПРФ о принятых инициативах

Депутаты Госдумы от КПРФ на совместном брифинге с журналистами раскритиковали ряд законопроектов, которые были одобрены сегодня парламентом, обобщив их все одним афоризмом: «Чем ближе крах империи, тем безумнее в ней становятся законы».

Сегодня в Госдуме был окончательно принят законопроект депутатов Дмитрия Вяткина и Василия Пискарева из «Единой России» и Дмитрия Савельева из ЛДПР о запрете на выдачу данных об имуществе и других сведений о сотрудниках силовых структур и судей. Он был без обсуждения принят сразу во втором и третьем чтении.

Также парламент во втором чтении принял законопроект Сергея Боярского и Александра Хинштейна о запрете оскорблений, мата, критики власти и множества других действий в социальных сетях (подробнее о законопроекте Sobesednik.ru уже писал здесь). Согласно документу, соцсети будут обязаны самостоятельно искать и удалять всё перечисленное в инициативе. На завтра запланировано третье чтение, в котором документ, вероятно, будет принят окончательно.

Кроме того, окончательно принят законопроект о признании серии одиночных пикетов требующим согласования митингом.

Всего парламент за день должен рассмотреть 79 различных вопросов. Ещё до заседания Госдумы коммунисты Алексей Куриный и Валерий Рашкин выступили перед журналистами с совместным заявлением, в котором заявили, что фракция КПРФ не собирается поддерживать многие предложения единороссов:

«Сегодня будет рассмотрен огромный пласт законопроектов во втором и третьем чтении. Есть такой афоризм: "Чем ближе крах империи, тем безумнее в ней становятся законы". Сегодня будет огромный перечень таких безумных законов», — сказал Куриный.

Предложение Боярского и Хинштейна о дополнительном регулировании соцсетей он назвал «более-менее адекватным законом», однако поддерживать его коммунисты не станут, «потому что формулировка (в чем заключается нарушение) весьма размыта». Выступили они категорически против инициативы о запрете выдачи «информацию об имуществе должностных лиц исключительно на основании их должностного положения»: «На наш взгляд закон закроет дорогу нормальному цивилизованному обращению информации и к доступу граждан и СМИ к этой информации. Мы подготовили поправки, которые исключают эту норму», — объясняет депутат. Их поправки не были приняты.

Кроме того, он раскритиковал сразу несколько других законопроектов единоросса Вяткина. В частности, он считает пагубным предложение об ограничении при организации и проведении публичных акций:

«Для проведения того или иного публичного мероприятия его организатор будет обязан открыть соответствующий счет, куда будут перечисляться деньги. Потом следить за этим счетом, предоставлять отчет. На любом этапе возможно наказание организатора и возможно прекращение публичного мероприятия. Фактически "свободное" проведение публичного мероприятия становится невозможным», — уверены в КПРФ.

Они также обращают внимание, что, если эти инициативы будут приняты, по сути «уведомительный» характер любых митингов перейдет в «разрешительный».

Раскритиковали они и идею ввести уголовную ответственность за перекрытие дороги даже в случае «неумышленного» характера действий. КПРФ выступает против инициативы ввести уголовную ответственность до трех лет за клевету в адрес представителей власти: «Мы с этим категорически не согласны».