Соцсети хотят заставить удалять оскорбления власти и призывы к митингам

Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в нижнюю палату парламента законопроект, по которому соцсети будут обязаны удалять почти любые оскорбления в адрес человека или группы лиц, в том числе по политическим убеждениям, а также контент, содержащий «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти, пишет ТАСС.

Также в документе указано, что соцсети хотят заставить удалять любые призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в митингах и акциях, которые не согласовали органы государственной власти. Каким образом соцсети должны определять, что относится ко всем перечисленным пунктам, а также, какие акции согласованы, а какие нет, не уточняется, однако, если они не смогут этого сделать самостоятельно, то могут обратиться в Роскомнадзор, который примет решение об удалении материала.

Кроме этого, в списке указано и множество других категорий материалов, которые соцсети намерены вынудить самостоятельно выявлять и удалять. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, материалах, склоняющих детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий», сведениях об изготовлении и применении наркотиков, о способах совершения самоубийства, рекламе онлайн-продажи алкоголя или интернет-казино.

Также предлагается удалять любые материалы, оскорбляющие нравственность и человеческое достоинство, а также контент, порочащий людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям.

Нельзя будет в соцсетях также нецензурно выражаться, пропагандировать порнографию, насилие и жестокость.

Отметим, что распространение многих из перечисленных материалов уже и так запрещено административным или уголовным законодательством, однако до сих пор за их выявление отвечали правоохранительные органы и государственные регуляторы.