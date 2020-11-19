"Госдума между паникой и истерикой": политолог о гарантиях для президента

«Бешеный принтер» – этот термин появился в российском обиходе достаточно давно и стал одним из самых емких и точных способов для описания ситуации, при которой высший законодательный орган страны начинает в буквальном смысле штамповать новые законы, которые потребовалось принять в максимально сжатые сроки. Очередной такой период, похоже, наступил текущей осенью, хотя его в какой-то степени можно было бы связать с недавно принятыми поправками в Конституцию.

Как бы там ни было, но в условиях кризиса, нестабильной политической обстановки, многочисленных разговоров экспертов о предстоящем или даже начавшемся процессе транзита власти, на фоне запущенных кадровых перестановок и реструктуризации самой системы власти, Государственная дума действительно работает в «принтерном» режиме, в очередной раз показывая, насколько «самоотверженно» она умеет обслуживать интересы федерального центра на вверенном ей участке работ.

Между тем, как считает известный российский политолог, социолог и публицист Борис Кагарлицкий, происходящее вполне можно связать с тем шатким положением, в котором оказалась вся структура власти в стране. И если прежде политологи лишь говорили о том, что в стране идет своего рода борьба за передел сфер влияния и право унаследовать власть от президента, то, как считает политолог, сейчас речь уже идет не просто о борьбе и подготовке новой законодательной базы для укрепления позиций действующей власти, а о полноценной панике в рядах тех, кто за эту власть пока еще имеет возможность удержаться.

Борис Кагарлицкий // фото: соцсети

«В Госдуме наблюдается явное оживление. Казалось бы, в условиях кризиса и пандемии, когда около половины парламентариев болеют коронавирусом, можно было бы немного умерить темп и даже повременить с изданием и принятием новых законов. Но ситуация разворачивается совершенно иная. Новые инициативы свидетельствуют о том, что их авторы на данный момент находятся в состоянии между паникой и истерикой. В стране, где легальный уличный протест и без того уже невозможен, предлагается снова ужесточить правила пикетов, в том числе одиночных. В дополнение к поправкам в Конституцию, которые были со скандалом приняты летом 2020 года, вносится документ, предполагающий продление сроков президентства Владимира Путина до 2036 года, а вместе с тем готовятся гарантии для уходящего президента. Все это дает поводы для многочисленных слухов», – отмечает эксперт.

Отдельное внимание Кагарлицкий обратил на оставшийся незамеченным для многих законопроект об иностранных агентах. Соответствующий закон существовал и прежде, однако теперь он будет ужесточен до предела и может быть использован для устранения политических конкурентов, поскольку лишить последних права избираться становится максимально легко.

«Дополняет список свежих законопроектов инициатива, согласно которой физические лица могут быть признаны иноагентами. Понятие "агента" в данном случае уже не предполагает даже получения денежных средств из других стран, не нужна даже связь с другим государством. Вполне достаточно просто иметь связь с тем, кто имел или имеет какие-либо отношения с кем-то за рубежом. При этом статус иноагента присваивает Минюст, не обращаясь для этого в суд, жертвы нового правила автоматически лишатся права выдвигать свои кандидатуры на выборах. Проще говоря, речь уже идет об очевидном нарушении даже нынешней изувеченной Конституции, которая предполагает наличие равных избирательных прав для всех граждан страны, кроме осужденных и отбывающих наказание. Если в прежнем законодательстве речь шла о лишении избирательных прав в качестве наказания за совершенное преступление, то теперь власть получила возможность устранить неугодного кандидата на основании обычного административного решения. Более того, это решение нельзя даже обжаловать», – сетует эксперт.