Госдуме рекомендовали разрешить блокировку YouTube за модерирование контента СМИ

Профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам в первом чтении принять законопроект о блокировке социальных сетей, YouTube и других интернет-ресурсов, которые «цензурируют» информацию российских СМИ.

Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Александр Хинштейн. Он назвал новую инициативу «законопроектом о противодействии интернет-цензуре».

Кроме блокировки он также предполагает возможность иных мер воздействия, в том числе Роскомнадзору предлагается дать право замедлять скорость передачи сведений на сайте.

Исходя из представленных примеров «цензуры» YouTube, под этим понятием авторы законопроекта понимали не только удаление контента, но и его модерирование, например, установку возрастного ограничения.

Согласны с предложением и в КПРФ, рассказал «Интерфаксу» депутат от коммунистической партии Александр Ющенко. Он считает подобный закон «реально нужным». Он также добавил, что к моменту принятия законопроект может быть наделен обратной силой: «Вот эти 24 случая "цензуры" со стороны, в том числе Youtube, которые с апреля месяца уже зафиксированы, пока де-юре не попадают под санкции, но это остается вопросом дискуссии ко второму чтению», — пояснил он.

Кроме того, Роскомнадзор также ранее призвал российские IT-компании создать отечественный аналог YouTube.