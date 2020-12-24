"Хрен заморят. Буду писать на заборах": Ройзман про закон, запрещающий мат в соцсетях

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который известен, в том числе как любитель резких нецензурных высказываний о новостях в Twitter, прокомментировал одобренный Госдумой законопроект, обязывающий соцсети удалять все материалы, содержащие мат, а также критику власти, оскорбления и другое.

«Вот такие законы: сырые, нелепые, законы, которые точно не будут работать. То есть люди, которые не сумели победить Telegram, собираются победить YouTube, Facebook и Instagram — и чего смеяться. Ход абсолютно беспомощный, на мой взгляд (...), — объясняет г-н Ройзман. — Единственное, что я вижу, что они [депутаты, — ред.] действительно боятся всего. И как с этим бороться, они не знают. Нынешние законодатели просто не понимают, что мы и в тех [советских, — ред.] условиях умудрялись и выживать, и говорить, и писать то, что считали нужным, поэтому, ну чё, хрен заморят — понятно ж» (цитата по «Дождю»).

Политик объяснил, что инициатива законодателей обречена на провал. В качестве аргумента он привел несколько русских пословиц: «"На чужой роток не накинешь платок", "Вода дырочку найдет" и всё, что отсюда следует». Он не понимает, каким образом власти даже с технической точки зрения намерены добиваться соблюдения этих ограничений:

«Как они могут вообще попытаться ограничить мою речь. Если они это попытаются сделать в соцсетях, я буду говорить в слух, [если] мне не будут давать говорить вслух, я буду писать на заборах, на асфальте. Но я, если честно, считаю, что хрен у них пролезет это».

Кроме того, г-н Ройзман обратил внимание на богатство русского языка, в котором нецензурная лексика вовсе не является чем-то незаменимым. У каждого матерного слова, уверен политик, есть «гигантское количество не менее ярких синонимов». Он поясняет, что обычно всегда обходится без мата, не использует его в Facebook, Instagram и на YouTube: «А в Твиттере 280 знаков, мне больше нравилось, когда там было 140 знаков. Моя задача быстро, коротко и внятно обозначить свое отношение в той или иной новости. Поэтому здесь русский мат подходит больше всего. Тем более новости такие».

Оппозиционер заверил, что этот закон его «не ограничит никак и ни в чем».