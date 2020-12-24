49% россиян: Отравление Навального – инсценировка или провокация западных спецслужб

Опрос «Левада-Центра» [организация признана в России иноагентом] показал, что подавляющее большинство россиян (78%) знают про отравление Навального, но всерьез следят за этой историей лишь 17% опрошенных. 61% отвечают, что имеющаяся у них информация является поверхностной («Что-то об этом слышал(а)»).

Если исключить из выборки 20% тех, кто ничего не слышал о попытке убийства оппозиционного политика, в версию о том, что это дело рук Кремля, верят лишь 15%. Ещё 7% думают, это месть одного из фигурантов его расследований. Почти половина россиян не верят в доводы оппозиционера (в опросе не уточняется, смотрели ли они его расследование): 30% считают отравление Навального и его кому «инсценировкой», а ещё 19% говорят, что это «провокация западных спецслужб».

6% опрошенных списывают попытку убийства на «борьбу внутри российской оппозиции».

«Мнения о произошедшем также сильно зависят от возраста респондентов, канала получения информации и отношения к властям. Так, представители старшего поколения, получающие новости по телевизору и доверяющие теленовостям, а также сторонники власти в основном считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти», — поясняет «Левада».

Инфографика и данные: "Левада-Центр"

Ранее было опубликовано совместное расследование ряда СМИ, в котором на завершающей стадии принял участие и сам Навальный. Они утверждают, что за отравлением политика стоит Федеральная служба безопасности России. Также называются конкретные исполнители из НИИ-2 ФСБ. Во второй части публикации приводится разговор Навального (он представился чужим именем) с одним из предполагаемых участников группы «отравителей» Константином Кудрявцевым. На 45 минутной записи тот, сам того не понимая, признается в содеянном и рассказывает детали операции.

Официальные лица в руководстве страны за почти две недели после выхода первой части расследования комментариев по существу вопроса не предоставили.