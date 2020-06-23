Главное к вечеру: Рашкина намерены лишить неприкосновенности, Поклонская против QR-кодов, признание иноагентами через суд

Генпрокуратура потребовала от Госдумы лишить депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности из-за дела об убитом лосе.

Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в случае положительного решения парламентария смогут привлечь к ответственности. Решение по этому поводу могут принять 25 ноября. Согласно регламенту, сначала поданные бумаги должны изучить в комиссии по мандатным вопросам, после чего депутаты поднимут вопрос на заседании.

Экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала тему обязательной вакцинации и введения QR-кодов по всей стране и заявила, что это нарушает Конституцию РФ и права человека.

«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества! В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать её годовщину. Но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации», – сказала Поклонская.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус.

Как рассказала Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача.

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, по которому признавать СМИ иностранным агентом можно будет только по решению суда.

Как сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов, решение о подготовке этого законопроекта было принято после включения в реестр иноагентов издания «Росбалт».

В СРЗП предлагают выносить предупреждения со стороны Минюста для СМИ, получивших средства из-за рубежа, и только затем, если финансирование не прекратиться, министерство должно будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом.

Мосгорсуд отклонил иск отца московской школьницы, который просил признать незаконным приказ департамента здравоохранения и департамента образования и науки столицы об экспресс-тестировании учеников на коронавирус.

В своём иске он заявил, что тестирование в школах является медицинским вмешательством и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.

По итогу, суд не нашёл оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объёме.

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