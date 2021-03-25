Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:00

Поклонская: QR коды нарушают не только Конституцию, но и базовые права человека

Экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде громко высказалась по теме №1 последних недель

Наталья Поклонская
Фото: Instagram

Наталья Поклонская целый час отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram. Чаще всего ее просили прокомментировать тему обязательной вакцинации и введения QR-кодов по всей стране. Ответ нового посла России в Кабо-Верде, оказался категоричен:

- QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества! В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину. Но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации, - сказала Наталия.

Бывший депутат рассказала, что недавно она сама пострадала от введения системы QR-кодов о вакцинации

- В Крыму меня не пустили в магазин без этого кода. Я не вакцинировалась, но переболела ковидом. У меня есть специальная справка об этом. К сожалению, ее не оказалось в бумажном виде, А фотографию на телефоне в магазине не приняли. 

По словам Поклонской, при обсуждении вопроса вакцинации надо соблюдать «терпение, выдержку, не поддаваться панике и суматохе. Никого не слушать и принимать самостоятельные взвешенные решения».

Поклонская получила наказание от прокуратуры за выход с портретом Николая II на Бессмертный полк
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 11 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

Общество 25 минут назад

Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию из-за сердечного приступа

Общество 28 минут назад

«Закодировать всю страну»: проблему с введением QR-кодов передадут регионам

Общество 1 час назад

У проректора РАНХиГС прошли обыски в связи с делом Марины Раковой

Общество 1 час назад

Думали, что пандемия завершится через год, но ошиблись: Кремль о продлении эпидправил по COVID-19 до 2024-го

Общество 2 часа назад

В Госдуме просят ввести обязательные QR-коды для входа в зал заседаний

Политика 2 часа назад

«Молчи, ростовский валенок!» КПРФ пожалуется в комиссию по этике из-за оскорблений от Жириновского

Общество 3 часа назад

Электронный «контролер» для любителей быстрой езды

Общество 3 часа назад

Поклонская получила наказание от прокуратуры за выход с портретом Николая II на Бессмертный полк

Без рубрики 4 часа назад

Пожар на заводе пластиковых изделий в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м. Видео

Общество 5 часов назад

Во Владивостоке против депутата краевого Заксобрания завели дело о педофилии

Общество 5 часов назад

Тонкая грань в деле Шпигеля: эксперты о системе заточения больных в СИЗО

Политика 6 часов назад

В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании

Общество 7 часов назад

Москва помирила Баку и Ереван, Miramax судится с Тарантино: главное к утру 17 ноября

Общество 8 часов назад

Переменная облачность, до минус одного: прогноз погоды в Москве и Подмосковье

Политика 15 часов назад

«Азербайджан вошел на территорию Армении»: Дубнов предупредил о риске новой войны между странами

Общество 16 часов назад

«Ведомства сами нагнетают повестку»: политолог поразился попыткам властей ввести QR-коды

Политика 17 часов назад

Ереван заявил, что российское посредничество помогло урегулировать конфликт с Баку

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика