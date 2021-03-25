Наталья Поклонская целый час отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram. Чаще всего ее просили прокомментировать тему обязательной вакцинации и введения QR-кодов по всей стране. Ответ нового посла России в Кабо-Верде, оказался категоричен:

- QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества! В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину. Но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации, - сказала Наталия.

Бывший депутат рассказала, что недавно она сама пострадала от введения системы QR-кодов о вакцинации

- В Крыму меня не пустили в магазин без этого кода. Я не вакцинировалась, но переболела ковидом. У меня есть специальная справка об этом. К сожалению, ее не оказалось в бумажном виде, А фотографию на телефоне в магазине не приняли.

По словам Поклонской, при обсуждении вопроса вакцинации надо соблюдать «терпение, выдержку, не поддаваться панике и суматохе. Никого не слушать и принимать самостоятельные взвешенные решения».