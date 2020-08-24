Один из вопросов, которые задали подписчики, касался акции Бессмертный полк. В 2016 году Наталья Поклонская вышла на шествие не с портретом родственника-ветерана, а с иконой Николая Второго. О санкциях, которые последовали за этим, экс-депутат рассказала впервые.

- За то, что я пронесла изображение Николая Второго, которое почитается в русской и зарубежной православной церкви, меня уже наказали. Даже прислали письмо из Генеральной прокуратуры. 22 июня 2016 написал первый заместитель генпрокурора, я об этом раньше не рассказывала. ”Вы совершили неуместное действие, идущее вразрез с уставом движение Бессмертный полк, вызвав многочисленные публикации, в том числе критического содержания, допустив нарушение кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации. Поэтому я наказана. Но я очень рада этому наказанию - значит все верно сделала.

Так же Наталья Поклонская объяснила подписчикам смысл своего поступка.

- Николай Второй, конечно, не принимал участие в Великой Отечественной войне. Он не мог этого сделать, потому что его убили. После этого история начала развиваться по-другому. Те люди, которые погибли за веру, защищая нашу свободу, для меня они все - герои. У меня два деда погибли. Один из них - от большевиков. Их портреты тоже были со мной в Бессмертном полку, в руках у моих ребят, - сказала Поклонская.

Напомним, месяц назад она была назначена Владимиром Путиным на должность посла России в Кабо-Верде.