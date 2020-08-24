Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:31

Поклонская получила наказание от прокуратуры за выход с портретом Николая II на Бессмертный полк

Об этом сама экс-депутат рассказала во время общения с подписчиками в соцсетях

Фото: Instagram

Один из вопросов, которые задали подписчики, касался акции Бессмертный полк. В 2016 году Наталья Поклонская вышла на шествие не с портретом родственника-ветерана, а с иконой Николая Второго. О санкциях, которые последовали за этим, экс-депутат рассказала впервые.

- За то, что я пронесла изображение Николая Второго, которое почитается в русской и зарубежной православной церкви, меня уже наказали. Даже прислали письмо из Генеральной прокуратуры. 22 июня 2016 написал первый заместитель генпрокурора, я об этом раньше не рассказывала. ”Вы совершили неуместное действие, идущее вразрез с уставом движение Бессмертный полк, вызвав многочисленные публикации, в том числе критического содержания, допустив нарушение кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации. Поэтому я наказана. Но я очень рада этому наказанию - значит все верно сделала. 

Так же Наталья Поклонская объяснила подписчикам смысл своего поступка. 

- Николай Второй, конечно, не принимал участие в Великой Отечественной войне. Он не мог этого сделать, потому что его убили. После этого история начала развиваться по-другому. Те люди, которые погибли за веру, защищая нашу свободу, для меня они все - герои. У меня два деда погибли. Один из них - от большевиков. Их портреты тоже были со мной в Бессмертном полку, в руках у моих ребят, - сказала Поклонская.

Напомним, месяц назад она была назначена Владимиром Путиным  на должность посла России в Кабо-Верде.

"Уютненская" Поклонская: какой была юность депутата Госдумы в крымском селе
«Наслаждаюсь и страдаю»: Наталья Поклонская учится играть на гитаре и готовится к отъезду в Кабо-Верде
Ссылка на Телеграм

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Без рубрики 1 час назад

Пожар на заводе пластиковых изделий в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м. Видео

Общество 1 час назад

Во Владивостоке против депутата краевого Заксобрания завели дело о педофилии

Общество 2 часа назад

Тонкая грань в деле Шпигеля: эксперты о системе заточения больных в СИЗО

Политика 3 часа назад

В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании

Общество 4 часа назад

Москва помирила Баку и Ереван, Miramax судится с Тарантино: главное к утру 17 ноября

Общество 5 часов назад

Переменная облачность, до минус одного: прогноз погоды в Москве и Подмосковье

Политика 12 часов назад

«Азербайджан вошел на территорию Армении»: Дубнов предупредил о риске новой войны между странами

Общество 13 часов назад

«Ведомства сами нагнетают повестку»: политолог поразился попыткам властей ввести QR-коды

Политика 13 часов назад

Ереван заявил, что российское посредничество помогло урегулировать конфликт с Баку

Политика 14 часов назад

Баку и Ереван снова сражаются, за молитву больше не посадят, генералы без срока годности. Главное к вечеру 16 ноября

Общество 16 часов назад

Экс-офицер Росгвардии получил 13 лет колонии за изнасилование 11-летнего, вступившегося за мать-инвалида

Общество 17 часов назад

На главреда РБК завели пять дел. В редакции забыли добавить подписи об «иноагентах»

Расследование 17 часов назад

«Пока адвокат не оставит клиента без копейки, приговора не будет»: что общего между делами актёра Ефремова и олигарха Михальченко

Политика 18 часов назад

Госдума разрешила Путину «обнулять» генералов

Общество 18 часов назад

Максимальная величина пособия по безработице выросла на 662 рубля

Политика 18 часов назад

Фракция «Яблоко» в МГД потребовала от Краснова отозвать «нелепый и позорный» иск к «Мемориалу»

Общество 18 часов назад

«Владимир Владимирович, чего беспредельничаешь?» политологи объяснили, почему закон о QR-кодах отложили до Нового года

Общество 19 часов назад

ЕСПЧ признал неправовыми претензии России к «Голосу*» по «Карте нарушений»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика