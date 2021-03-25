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В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

Сейчас Минюст сам принимает решение о признании иноагентами средств массовой информации и физических лиц

Фото: Дмитрий Мальтера

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил о внесении фракцией в Госдуму законопроекта, по которому признавать СМИ иностранным агентом можно будет только по решению суда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал лидер справедливороссов, сейчас Минюст признает иноагентами СМИ, если выясняет, что издание получает финансирование из-за рубежа. 

«Мы предлагаем другой более мягкий вариант (...) Если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста. Если после этого финансирование не прекратиться, тогда Минюст должен будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом», – заявил Миронов и подчеркнул, что такое решение должен принимать суд, а не чиновники. 

Он также отметил, что депутаты фракции СРЗП приняли решение о подготовке такого законопроекта после включения в реестр иноагентов издания «Росбалт». 

«Это выглядело, как внезапное и единоличное решение Минюста, хотя по логике вещей для начала чиновники должны были вынести аргументированное предупреждение. Считаю, что в законе нужно утвердить несколько чётких критериев для СМИ-иноагентов, и мы предлагаем это сделать как можно скорее», – добавил депутат. 

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