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В правительстве РФ назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Как заявила главный санитарный врач России, надо сделать так, чтобы эти данные были доступны обществу

Фото: Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что до 2,5% вакцинированных в России заболевают коронавирусом. Об этом она рассказала на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости

«В Минздраве один регистр поименный персональный по заболевшим, и второй регистр – по вакцинированным. Сличение двух регистров четко выдает, сколько заболело среди вакцинированных. До сегодняшнего дня больше 2,5% там не накопилось среди вакцинированных», – заявила Попова. 

По ее словам, это данные, которые доступны профессионалам и надо сделать так, чтобы общество так же могло их видеть. «Я думаю, это вопрос надо обсудить», – добавила она. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус.

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