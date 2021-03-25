В правительстве РФ назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что до 2,5% вакцинированных в России заболевают коронавирусом. Об этом она рассказала на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

«В Минздраве один регистр поименный персональный по заболевшим, и второй регистр – по вакцинированным. Сличение двух регистров четко выдает, сколько заболело среди вакцинированных. До сегодняшнего дня больше 2,5% там не накопилось среди вакцинированных», – заявила Попова.

По ее словам, это данные, которые доступны профессионалам и надо сделать так, чтобы общество так же могло их видеть. «Я думаю, это вопрос надо обсудить», – добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус.