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Генпрокуратура намерена лишить Рашкина неприкосновенности

Об этом рассказал спикер Государственной Думы

Фото: Global Look

В среду Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму поступило представление генпрокурора о лишении члена фракции КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности.

В конце октября глава московских коммунистов и его знакомый были задержаны в лесу по подозрению в нелегальной охоте. В багажнике Лады Ларгус, оформленной на саратовское отделение КПРФ, была обнаружена туша убитого лося. Коммунист не признал обвинений.

Позже, неподалеку от места задержания, было обнаружено ружье, зарегистрированное на имя Валерия Рашкина.

После длинных выходных, связанных с Днем народного единства, в партии обещали вынести свое решение по поводу дела Рашкина, но так и не сделали этого. 

Валерий Рашкин - член КПРФ со дня основания партии. Депутатом Государственной Думы он является с 1999 года. В последние годы однопартийцы часто критиковали его за уличные акции и поддержку Алексея Навального.

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Теги: #Рашкин, #КПРФ

Рубрика: Политика

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