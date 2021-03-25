«Охоться хоть на слона, главное, на Кремль не напрыгивай». Дмитрий Орешкин про дело Рашкина

Валерий Рашкин сообщил, что прошел проверку на полиграфе и поговорил с Геннадием Зюгановым по телефону. Но его дело еще далеко от завершения.

- Это абсолютно в традициях советской номенклатуры, из которой Рашкин и вырос — охотиться. У начальников была такая традиция — они охотились в заповедных или специально для них организованных территориях типа Завидово или Барсуки, куда простых смертных не пускали, - поделился с "Собеседником" политолог Дмитрий Орешкин. - Поэтому то, что он поехал туда, вполне естественно. Он решил, что ему можно. Привык, что он — депутат. Но он просто перепутал партии. Если бы он поехал как член «Единой России», все было бы нормально, тем более, дело происходило в «угодьях» спикера Госдумы Вячеслава Володина - в Саратовской области. Если бы он поехал от ЕР, то лося он бы спокойно убил, погрузил в багажник, и никто бы ничего не узнал. Но партия у него не та. Он думал, он в безопасности, в знакомом месте, со знакомыми ему людьми. Но или его «вели», что неудивительно, учитывая имидж Рашкина, или кто-то из его окружения на него «стукнул» - туда же сразу прибыли руководители не районного, а областного МВД с тем, чтобы в нужный момент человека забрать.

Эксперт считает, что политика подставили.

- Рашкину надо было понимать, с кем он дело имеет, и в какой стране живет. Конечно, его подставили, - уверен Орешкин. - Но и он, с точки зрения власти, нарушает правила, громко крича о нарушениях на выборах. Им же разрешили набрать на выборах 19 процентов — ну и сидите довольные, ешьте свой сухарь. А он сидит и еще что-то там негодует. Еще Рашкин заступается за Навального, устраивает акции против обязательной вакцинации. Ах так — ну тогда получи лося! Такой ход лосем.

Молчание КПРФ, по мнению политолога, вполне объяснимо.

- Партия довольна. Потому что партия это Геннадий Андреевич Зюганов, а Рашкин — его главный оппонент. Руководство партии тоже считает, что Рашкин слишком много одеяла на себя перетянул. КПРФ все-таки не ссорится по-крупному с Кремлем, на том стояла и стоит компартия. Если бы это было политически важно, они бы орали «провокация», было бы больше шума. А они отреагировали так: ну попался, сукин сын, как писал Высоцкий, «пусть выбирается сам». Нечего было от коллектива отрываться.

"Дело Рашкина" вряд ли быстро закончится.

- В качестве воспитательной меры его могут лишить депутатской неприкосновенности, - полагает Орешкин. - В Кремле считают, что коммунистов нужно вернуть в русло лояльности. А это обычно делается с помощью публичных порок. Так что публичной порки он, конечно, не минует. Вопрос в том, насколько она будет жестокой. Захотят — накажут. Могут заставить каяться. И он будет себя тише вести, и другим в урок, чтобы слишком много себе не позволяли. Охоться хоть на слона, но на Кремль напрыгивать — это не по статусу.