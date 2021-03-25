Роскомнадзор требует у суда заблокировать издание The Insider*

Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider* из-за отсутствия на сайте маркировки иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

«Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider принято судом. Заседание по нему пока не назначено», – рассказал собеседник агентства.

В конце сентября шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск из-за «незаконного» пересечения границы.

*The Insider - признан СМИ-иноагентом в России.