Глава Роспотребнадзора: Больных ОРВИ будут проверять на COVID-19 в обязательном порядке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус. Об этом она рассказала на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, передает РИА Новости.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», – заявила Попова.