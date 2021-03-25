Собянин поручил заменить мигрантов на стройках людьми «другого качества»

Мэр столицы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве. Об этом он заявил во время осмотра нового дома на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину, передаёт РИА Новости.

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», – сказал Собянин.

Столичный градоначальник попросил привлекать с помощью высокой заработной платы и условий труда россиян из ближайших регионов, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства.