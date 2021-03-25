Собянин поручил заменить мигрантов на стройках людьми «другого качества»
Столичный градоначальник попросил привлекать больше россиян из ближайших регионов
Мэр столицы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве. Об этом он заявил во время осмотра нового дома на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину, передаёт РИА Новости.
«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», – сказал Собянин.
Столичный градоначальник попросил привлекать с помощью высокой заработной платы и условий труда россиян из ближайших регионов, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства.