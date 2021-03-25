Мосгорсуд признал законным обязательное экспресс-тестирование школьников на COVID-19

В Москве суд отклонил иск отца школьницы, который просил признать незаконным приказ департамента здравоохранения и департамента образования и науки столицы об экспресс-тестировании учеников на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим в части приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», – говорится в сообщении суда.

По заявлению истца, тестирование в школах является медицинским вмешательством и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.

В октябре в столице стартовало обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 в десяти школах для всех учащихся. Вскоре после этого родители школьников обратились к руководству страны, а также в Следственный комитет с целью признать такие меры нарушающими Конституцию России.