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Мосгорсуд признал законным обязательное экспресс-тестирование школьников на COVID-19

В октябре в столице стартовало обязательное экспресс-тестирование для всех учащихся в десяти школах

Фото: Global Look Press

В Москве суд отклонил иск отца школьницы, который просил признать незаконным приказ департамента здравоохранения и департамента образования и науки столицы об экспресс-тестировании учеников на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим в части приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», – говорится в сообщении суда. 

По заявлению истца, тестирование в школах является медицинским вмешательством и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери. 

В октябре в столице стартовало обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 в десяти школах для всех учащихся. Вскоре после этого родители школьников обратились к руководству страны, а также в Следственный комитет с целью признать такие меры нарушающими Конституцию России.

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