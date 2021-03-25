«Тестирование школьников на коронавирус - вне закона». Правозащитница - жестко об эксперименте над учениками

В Москве стартовало экспресс-тестирование на COVID-19 в десяти школах. Процедура должна затронуть 40 тысяч детей. Участие - обязательное. Часть родителей школьников выступает против эксперимента. В прокуратуру и Следственный комитет было направлено 300 жалоб.. По словам правозащитницы Александры Машковой-Благих, эксперименты не могут проводиться без согласия родителей.

- То, как это внедряют в московских школах, является абсолютно незаконной историей. Они утверждают, что медицинские тесты могут проводиться без учёта мнения родителей, это неправда. Даже в самой инструкции по тестам сказано, что это медицинская процедура, которая проводится с участием специалиста. Вмешательство в тело ребёнка не может быть без согласия родителя, — рассказала Машкова-Благих в интервью NEWS.ru.

По ее словам, система экспресс-тестирования является несовершенной, ещё и потому, что существует большое количество ложноположительных тестов. По словам Машковой-Благих, запретить допуск детей на занятия, если школьники откажутся от тестирования, по закону невозможно.

- Недопуск детей до занятий в результате отказа от тестирования невозможен, поскольку он нарушает право ребенка на обучение, полностью противоречит Конституции. Ситуация со всех сторон возмутительная, — сказала правозащитница.

Департамент образования и науки Москвы заявил согласие от родителей не нужно, поскольку экспресс-тесты не являются медицинской процедурой.