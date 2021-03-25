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Михаил Делягин: Если придут насильно вакцинировать моих детей — у ребят будут проблемы, скажем так.

Экономист считает, что все идет к массовой вакцинации не только взрослых, но и детей

Фото: АГН Москва

Директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург расказал, что новая детская вакцина, над которой работают ученые, скорее всего, будет носить название Спутник-М, по аналогии с другими вакцинами, где литера М, вероятно, означает "маленькие". Между тем, среди родителей и в сети уже немало тех, кто недоволен и обеспокоен возможными манипуляциями над детьми. В том числе, и экспериментальным бесплатным экспресс-тестирование на коронавирус, которое ввели в 10 школах Москвы. Среди тех, кто не согласен с такими подходами государства и экономист Михаил Делягин.

- Если придут насильно вакцинировать моих детей — у ребят будут проблемы, скажем так, - поделился с Собеседником Делягин. - В целом, коронабесие получает новый виток. Если была массовая принудительная вакцинация взрослых, то теперь, поскольку аппетиты фармацевтической "мафии" растут, вероятно будет массовая принудительная вакцинация детей. При том, что вакцина не прошла до конца испытания, даже сокращенные. Об испытаниях на животных даже никто не говорит.

Экономист также не верит в обещанные эффекты от вакцинации.

- Там даже математически у них ничего не сходится, - утверждает Делягин. - Господин Мурашко привел статистику, согласно которой вакцинация не понижает шансы заболеть коронавирусом, а даже повышает их. Мурашко сказал, что 2,5% вакцинированных заболевают, когда вакцинация шла 7 месяцев. А к этому моменту 17,5 месяцев ставили диагноз «коронавирус», и он был поставлен, если верить официальным данным, 4,1% населения. То есть, по этим данным, если привести к одному месяцу, то вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации получается выше.

Все дело в том, что нужно обеспечивать сверхприбыли фармацевтическим корпорациям, полагает экономист.

- Вакцинироваться надо всем, и вакцинироваться надо чаща, убеждают нас, - продолжает эксперт. - Сначала нам обещали пожизненный иммунитет, причем подробно объяснили, почему и как это будет. Потом сказали: ой, иммунитет на 2 года. А сейчас уже зовут на ревакцинацию раз в полгода. Просто одним хочется заработать денег, а другим — контролировать людей.

Вакцины-иностранки: Астразенека, Пфайзер, Модерна. Какую выбрать?
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