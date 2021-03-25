Вакцины-иностранки: Астразенека, Пфайзер, Модерна. Какую выбрать?
В Россию могут допустить иностранные вакцины. «Собеседник» изучил свойства самых распространенных в мире прививок от коронавируса и сравнил их между собой
Астразенека
Производитель
Великобритания, Швеция
Принцип действия
Вакцина разработана совместно с оксфордским университетом, благодаря чему ее иногда называют «оксфордской». Схожа с российским Спутником тем, что в ее основе использован тот же носитель — аденовирус, только не человека, как в нашей отечественной разработке, а шимпанзе.
Протокол введения
2 дозы с интервалом 4-12 недель. Благодаря большому интервалу между прививками — до 3 месяцев - многие считают Астрезенеку более удобной в использовании, и даже однократной. Вколов одну дозу, можно забыть о вакцинации на 3 месяца.
Доказанная эффективность
63-70% - довольно низкая для вакцин против коронавируса.
Недостатки
С Астразенекой связано наибольшее количество скандалов и слухов: от смертельных случаев после вакцинации до побочных эффектов в виде образования тромбов. Компания отрицает связь между уколом препарата и случаями ухудшения здоровья. ВОЗ также подтвердила отсутствие таких доказательств.
Цена
У Астразенеки мощное ценовое преимущество — одна прививка стоит всего 3-5 долларов.
Пфайзер-Бионтек
Производитель
США, Германия
Принцип действия
«Золотая вакцина», названная так за высокую цену и популярность у элит. В вакцине использована совершенно новая платформа. Действующее вещество -РНК (рибонуклеиновая кислота), кодирующая белок, характерный для патогена. Это искусственно созданный генетический материал возбудителя вируса. Короли и звезды ценят вакцину Пфайзер за минимум побочек и высокую защиту.
Протокол введения
Вводятся две дозы с интервалом 21 день.
Доказанная эффективность
92% - отличный результат.
Недостатки
Новизна научного подхода имеет обратную сторону — отдаленные последствия еще не изучены. Кроме того, вакцина имеет сложности в транспортировке — она любит очень низкие температуры (до -70 градусов), а в нормальной среде быстро теряет свои полезные свойства.
Цена
1 доза стоит 19,5 долларов.
Модерна
Производитель
США
Принцип действия
РНК-вакцина, как и Пфайзер. При этом именно Модерна признана Всемирным конгрессом вакцин лучшей в мире. Считается элитной благодаря минимуму побочных эффектов и высокой цене. Это самая дорогая вакцина от коронавируса на планете. При этом у нее нет жестких требований к условиям хранения — Модерна не требует ультрахолода, ее можно класть в обычный холодильник.
Еще один плюс в копилку Модерны — она показала более высокую эффективность в отношении дельта-штамма коронавируса, чем ее ближайший конкурент — вакцина от Пфайзера.
Протокол введения
Делают 2 инъекции с интервалом в 28 дней.
Доказанная эффективность
94% - один из самых высоких показателей в мире.
Недостатки
Сравнительно высокая цена.
Цена
25-37 долларов за дозу.