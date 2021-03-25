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Вакцины-иностранки: Астразенека, Пфайзер, Модерна. Какую выбрать?

В Россию могут допустить иностранные вакцины. «Собеседник» изучил свойства самых распространенных в мире прививок от коронавируса и сравнил их между собой

Фото: АГН "Москва"

Астразенека

Производитель

Великобритания, Швеция

Принцип действия

Вакцина разработана совместно с оксфордским университетом, благодаря чему ее иногда называют «оксфордской». Схожа с российским Спутником тем, что в ее основе использован тот же носитель — аденовирус, только не человека, как в нашей отечественной разработке, а шимпанзе.

Протокол введения

2 дозы с интервалом 4-12 недель. Благодаря большому интервалу между прививками — до 3 месяцев - многие считают Астрезенеку более удобной в использовании, и даже однократной. Вколов одну дозу, можно забыть о вакцинации на 3 месяца.

Доказанная эффективность

63-70% - довольно низкая для вакцин против коронавируса.

Недостатки

С Астразенекой связано наибольшее количество скандалов и слухов: от смертельных случаев после вакцинации до побочных эффектов в виде образования тромбов. Компания отрицает связь между уколом препарата и случаями ухудшения здоровья. ВОЗ также подтвердила отсутствие таких доказательств.

Цена

У Астразенеки мощное ценовое преимущество — одна прививка стоит всего 3-5 долларов.

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Фото: @Pixabay

Пфайзер-Бионтек

Производитель

США, Германия

Принцип действия

«Золотая вакцина», названная так за высокую цену и популярность у элит. В вакцине использована совершенно новая платформа. Действующее вещество -РНК (рибонуклеиновая кислота), кодирующая белок, характерный для патогена. Это искусственно созданный генетический материал возбудителя вируса. Короли и звезды ценят вакцину Пфайзер за минимум побочек и высокую защиту.

Протокол введения

Вводятся две дозы с интервалом 21 день.

Доказанная эффективность

92% - отличный результат.

Недостатки

Новизна научного подхода имеет обратную сторону — отдаленные последствия еще не изучены. Кроме того, вакцина имеет сложности в транспортировке — она любит очень низкие температуры (до -70 градусов), а в нормальной среде быстро теряет свои полезные свойства.

Цена

1 доза стоит 19,5 долларов.

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Фото: @Pixabay

Модерна

Производитель

США

Принцип действия

РНК-вакцина, как и Пфайзер. При этом именно Модерна признана Всемирным конгрессом вакцин лучшей в мире. Считается элитной благодаря минимуму побочных эффектов и высокой цене. Это самая дорогая вакцина от коронавируса на планете. При этом у нее нет жестких требований к условиям хранения — Модерна не требует ультрахолода, ее можно класть в обычный холодильник.

Еще один плюс в копилку Модерны — она показала более высокую эффективность в отношении дельта-штамма коронавируса, чем ее ближайший конкурент — вакцина от Пфайзера.

Протокол введения

Делают 2 инъекции с интервалом в 28 дней.

Доказанная эффективность

94% - один из самых высоких показателей в мире.

Недостатки

Сравнительно высокая цена.

Цена

25-37 долларов за дозу.

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