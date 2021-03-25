Астразенека

Производитель

Великобритания, Швеция

Принцип действия

Вакцина разработана совместно с оксфордским университетом, благодаря чему ее иногда называют «оксфордской». Схожа с российским Спутником тем, что в ее основе использован тот же носитель — аденовирус, только не человека, как в нашей отечественной разработке, а шимпанзе.

Протокол введения

2 дозы с интервалом 4-12 недель. Благодаря большому интервалу между прививками — до 3 месяцев - многие считают Астрезенеку более удобной в использовании, и даже однократной. Вколов одну дозу, можно забыть о вакцинации на 3 месяца.

Доказанная эффективность

63-70% - довольно низкая для вакцин против коронавируса.

Недостатки

С Астразенекой связано наибольшее количество скандалов и слухов: от смертельных случаев после вакцинации до побочных эффектов в виде образования тромбов. Компания отрицает связь между уколом препарата и случаями ухудшения здоровья. ВОЗ также подтвердила отсутствие таких доказательств.

Цена

У Астразенеки мощное ценовое преимущество — одна прививка стоит всего 3-5 долларов.