«Это - опасное безумие»: Родители потребовали от Путина прекратить тестирование школьников на коронавирус

Родители школьников обратились к руководству страны из-за обязательных тестов на коронавирус, введённых в ряде школ Москвы, они требуют остановить процесс, письмо есть в распоряжении «Собеседника».

«Это – вопиющее нарушение конституционного права детей на образование и провозглашённых в законах прав родителей! Нужно это остановить, иначе это ждёт всех московских детей, а потом и другие регионы России. <...> Это – опасное безумие!» – говорится в обращении.

Родители напоминают, что эта инициатива «обкатывается» в 10 школах Москвы, но опасаются, что в будущем распространится и на другие образовательные учреждения.

Авторы письма заявляют, что инициатива властей нарушает ст. 44 ч. 3 п. 6 Федерального закона «Об образовании в РФ», согласно которому никакие виды обследований в школах и детсадах не могут проводиться без ведома и согласия родителей. Кроме того, они напоминают о ст. 10 Федерального закона «О персональных данных», согласно которой никто не вправе собирать и обрабатывать информацию, связанную с состоянием здоровья детей без письменного согласия их родителей.

«Самое главное – это нарушает ст. 22 Конституции, гарантирующую право каждого, включая детей, на личную неприкосновенность – физическую и психическую», – говорится в письме.

Получателями обращения указаны президент России Владимир Путин и генеральный прокурор Игорь Краснов. В данный момент его подписали около 30 000 человек.

Ранее в 10 столичных школах начали проведение регулярных экспресс-тестов на ковид для всех учащихся. Отказаться можно, но тогда каждые две недели нужно будет приносить в школу результаты платных ПЦР-тестов ребёнка, иначе его не допустят до занятий. Департамент образования и науки Москвы заявил, что согласие от родителей не нужно, поскольку экспресс-тесты не являются медицинской процедурой.