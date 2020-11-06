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Во Владивостоке против депутата краевого Заксобрания завели дело о педофилии

Ранее стало известно о задержании депутата-коммуниста Артема Самсонова

Фото: Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, дело завели по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«Подозреваемый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», – говорится в сообщении ведомства. 

Сейчас подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск. Допрашиваются свидетели и потерпевший. 

Ранее стало известно о задержании депутата от КПРФ Заксобрания Приморского края Артема Самсонова.

Теги: #КПРФ

Рубрика: Общество

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