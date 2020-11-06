Во Владивостоке против депутата краевого Заксобрания завели дело о педофилии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, дело завели по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«Подозреваемый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск. Допрашиваются свидетели и потерпевший.

Ранее стало известно о задержании депутата от КПРФ Заксобрания Приморского края Артема Самсонова.