В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании
По словам однопартийцев Артема Самсонова, у его дома сейчас находятся сотрудники Следственного комитета
Во Владивостоке задержан депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов.
Об этом со ссылкой на депутата краевого Заксобрания, члена партии Владимира Беспалова сообщает «Интерфакс». О задержании Самсонова также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О причинах задержания пока ничего не известно.
Сообщается, что дома у коммуниста в настоящий момент должен начаться обыск, туда направляются его однопартийцы.
Второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, который уже прибыл к дому депутата, рассказал, что на месте находятся представители следственного комитета. «Ждем адвоката, чтобы с адвокатом проводили обыск», – рассказал он, не уточнив, задержан ли Самсонов. По словам Ляшенко, силовики пришли к депутату с постановлением, к нему не пускают.