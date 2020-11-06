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В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании

По словам однопартийцев Артема Самсонова, у его дома сейчас находятся сотрудники Следственного комитета

Фото: Instagram @samsonov_artem_vl

Во Владивостоке задержан депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов.

Об этом со ссылкой на депутата краевого Заксобрания, члена партии Владимира Беспалова сообщает «Интерфакс».  О задержании Самсонова также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О причинах задержания пока ничего не известно.

Сообщается, что дома у коммуниста в настоящий момент должен начаться обыск, туда направляются его однопартийцы. 

Второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, который уже прибыл к дому депутата, рассказал, что на месте находятся представители следственного комитета. «Ждем адвоката, чтобы с адвокатом проводили обыск», – рассказал он, не уточнив, задержан ли Самсонов. По словам Ляшенко, силовики пришли к депутату с постановлением, к нему не пускают. 

Теги: #КПРФ

Рубрика: Политика

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