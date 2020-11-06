В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании

Во Владивостоке задержан депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов.

Об этом со ссылкой на депутата краевого Заксобрания, члена партии Владимира Беспалова сообщает «Интерфакс». О задержании Самсонова также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О причинах задержания пока ничего не известно.

Сообщается, что дома у коммуниста в настоящий момент должен начаться обыск, туда направляются его однопартийцы.

Второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, который уже прибыл к дому депутата, рассказал, что на месте находятся представители следственного комитета. «Ждем адвоката, чтобы с адвокатом проводили обыск», – рассказал он, не уточнив, задержан ли Самсонов. По словам Ляшенко, силовики пришли к депутату с постановлением, к нему не пускают.