Госпитализация Гузеевой и Явлинского, послевыборный рост тарифов ЖКУ, вечные губернаторы и 4 врага Путина: новости к вечеру 27 сентября

Владимир Путин призвал коллег из «Единой России» не ликовать по поводу выигранных при помощи электронного голосования выборов. Президент заявил, что сегодня врагами России нужно считать бедность, а также проблемы инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Потом Путин заступился за школьников, уставших от контрольных и проверочных работ. До июля 2022 года федеральные ведомства и губернаторы должны будут отчитаться о сокращении подобной нагрузки на учащихся. Также, согласно поручению президента, до 2023 года все программное обеспечение для цифрового образования в средней школе должно быть переведено на отечественный софт.

Тем временем за благими поручениями Путина последовали привычные россиянам послевыборные напасти. В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима: ТЦ, магазины и общепит снова встанут под риск штрафов в размере 1 млн рублей и/или приостановки деятельности на 90 дней. Володин на фоне самоизолировавшегося Путина вдруг заявляет об уже второй по счету ревакцинации.

Оксфордский университет подтверждает ковидные опасения в публикации на страницах Международного журнала эпидемиологии: в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в 27 из 29 изученных стран впервые снизилась со времён Второй мировой войны.

Ожидаема индексация пенсий сверх инфляции утонет за ростом тарифов ЖКУ сверх тех же показателей инфляции. В правительстве все эти меры завуалированно называют «совершенствованием тарифного регулирования». Якобы адресная помощь компенсации ЖКУ будет доступна, но меньшему количеству людей, которые смогут доказать своё право на эту помощь. При этом все остальные будут оплачивать коммуналку сполна.

В Госдуму внесён законопроект, который позволит Сергею Собянину оставаться мэром на третий срок, как и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Региональных чиновников, согласно новому документу, предлагают тоже избирать вертикально – при участии федеральных органов власти. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков при этом заявил, что президент поддерживает сменяемость власти, но это якобы не должно становиться «навязчивой идеей». Политический опыт Владимира Путина подтверждает его последовательность в этом мнении.

Плохо закончились выборы для Григория Явлинского, который попал в больницу с осложнением болезни сердца. Сейчас его состояние остаётся удовлетворительным и пока она будет находится под наблюдением врачей. Напомним, что его партия «Яблоко» в итоге не попала в новых созыв Госдумы, поскольку не переступила барьер в 5%.

Также проблемы со здоровьем испытывает телеведущая Лариса Гузеева. По данным Life, у актрисы, госпитализированной в Коммунарку, подтвердился коронавирус. При этом отмечается, что компьютерная томография не подтверждает у неё какого-либо поражения лёгких.

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