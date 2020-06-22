Александр Ширвиндт уходит из театра. Или нет

Сам Александр Анатольевич только отшучивается – и не подтверждает новости о своём уходе, и не опровергает.

- Уже больше 50 лет, как работаю в театре Сатиры, знаю тут каждый угол, - поделился с «Собеседником» Ширвиндт. - Несмотря на то, что я художественный руководитель, до сих пор остался Шуркой. Это и хорошо с одной стороны, но иногда мешает.

У покойного худрука Театра Маяковского Андрея Александровича Гончарова был замечательный тезис о том, что управлять коллективом нужно методом кнута и пряника, но в моем случае, когда кнут в руках у пряника, этот метод не работает. С другой стороны, надувать щуки и делать из себя начальника – стыдно.

- Александр Анатольевич, и все-таки вы задумывались о преемнике?

- Думаю, что худруки, как атавизм, отпадут, а в театрах останется мощный продюсер, нанимающий режиссуру. Звучит грустновато, конечно. Или это идеально совмещённая фигура худрук-директор, в одном лице, чтобы не ревновать друг друга к полномочиям, а ссориться с самим собой.