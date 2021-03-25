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Коронавирус сократил продолжительность жизни до значений времен Второй мировой войны

Ученые изучили данные по 29 странам и выяснили, что пандемия привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни в 27 из них

Фото: Global Look Press

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни снизилась впервые с периода Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.

«Пандемия COVID-19 вызвала в 2020 году значительный рост смертности, масштабы которого не наблюдались со времен Второй мировой войны в Западной Европе или распада Советского Союза в Восточной Европе. Ожидаемая продолжительность жизни женщин из 15 стран и мужчин из 10 в 2020 году оказалась ниже, чем в 2015 году», – говорится в итогах исследования. 

Эксперты собрали данные, включающие оценки смертности, таблицы дожития и возраст с разбивкой по причинам, для 29 стран, представляющих большую часть Европы и Америки. Из 29 проанализированных стран пандемия COVID-19 привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни в 27. При этом сокращение продолжительности жизни у женщин произошло в восьми странах, а у мужчин – в 11.

Снижение, в основном, связано с увеличением смертности в возрасте старше 60 лет и официальной смертностью от COVID-19.

По оценкам ученых, более 1,8 миллиона жизней прервалось из-за COVID-19 во всем мире в 2020 году.

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