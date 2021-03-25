Помощник Явлинского рассказал о состоянии политика

-Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем, - рассказал помощник Григория Явлинского Игорь Яковлев.

Помощник политика подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что основатель партии "Яблоко" почувствовал себя плохо, после чего был госпитализирован в одну из московских клиник.

- Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, - отметил Яковлев. - Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением докторов.

Ухудшение самочувствия Григорий Явлинский ощутил после подведения итогов выборов, на которых "Яблоко" показало невысокий результат, и в результате не попало в Госдуму.

Проблемы с сердцем у политика давно: еще в 1998 году он перенес операцию в Германии, в 1999 году лечился у кардиологов в США.

Член федерального политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин уже объявил, что в настоящий момент жизни и здоровью Явлинского ничего не угрожает. Он находится под присмотром своего лечащего врача, в скором времени планирует выйти на связь, и в целом чувствует себя неплохо.