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«Путин – сторонник сменяемости власти». Так считает Песков

Как поясняет позицию Путина его пресс-секретарь, менять власть нужно, но только в меру. Это не должно стать навязчивой идеей

Фото: Global Look Press

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил позицию Владимира Путина относительно сменяемости власти в стране: она нужна, но «в меру». Таким образом он прокомментировал новый законопроект, по которому главы регионов смогут занимать свои посты без каких-либо ограничений по срокам.

«Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. (…) То есть все хорошо в меру», — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».

Напомним, что Владимир Путин занимает пост президента Российской Федерации с 31 декабря 1999 года по настоящее время с перерывом на четыре года работы в качестве председателя правительства с 2008 по 2012 годы. 

В прошлом году Путин подписал закон о поправке в Конституцию, которая «обнуляет» его сроки — текущий срок нынешнего главы государства формально считается нулевым, так что если президент будет баллотироваться на новый срок в 2024 году, то он станет «первым» для Владимира Путина. При этом срок полномочий президента был расширен с четырех до шести лет, поэтому формально Путин может возглавлять страну вплоть до 2036 года, не нарушая утвержденный им же самим закон.

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