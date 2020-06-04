«Губернаторов обнулили вслед за Путиным»: Кто и зачем попадет под действие нового закона

Сегодня главы комитетов по законодательству двух палат Федерального Собрания Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который, по их словам, должен отразить в законодательстве о региональной власти прошлогодние поправки в Конституцию.

Инициативы, в частности, разрешат «главам субъектов» оставаться на своих постах более двух сроков подряд, а также усиливают Госсовет и увеличивают полномочия президента по отношению к губернаторам. Теперь он сможет не только снимать их с должности, но и делать им «выговоры и предупреждения», причем после отстранения главой государства они не смогут избираться в губернаторы ещё пять лет.

Политологи Татьяна Становая и Илья Гращенков сходятся в определении нового закона как «обнуления» губернаторов. Прежде всего, эта мера направлена на сохранение возможности баллотироваться за мэром Москвы Сергеем Собяниным, уверена Становая. В свою очередь, Гращенков полагает, что всё это означает «консервацию региональной власти на ближайшие 2-3 года», то есть на период до 2024-го, когда будут проходить выборы президента, на которые пойдет либо сам Путин, либо его преемник.

Среди тех, кто должен был уйти из губернаторского кресла после текущего срока, и правда, не только Собянин. Как поясняет Становая, первым сроком в данном случае считается первый после 1 июня 2012 года, установленный в законе от 2015 года (предшествующие сроки не считаются). Новый законопроект позволит остаться во власти следующим главам регионов: