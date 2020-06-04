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Сегодня, в 12:32

«Губернаторов обнулили вслед за Путиным»: Кто и зачем попадет под действие нового закона

Закон направлен на "консервацию" регионалов и устранит угрозу со стороны "тяжеловесов", а Собянин больше не будет "хромой уткой"

Фото: АГН "Москва"

Сергей Собянин и Владимир Путин

Сегодня главы комитетов по законодательству двух палат Федерального Собрания Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который, по их словам, должен отразить в законодательстве о региональной власти прошлогодние поправки в Конституцию. 

Инициативы, в частности, разрешат «главам субъектов» оставаться на своих постах более двух сроков подряд, а также усиливают Госсовет и увеличивают полномочия президента по отношению к губернаторам. Теперь он сможет не только снимать их с должности, но и делать им «выговоры и предупреждения», причем после отстранения главой государства они не смогут избираться в губернаторы ещё пять лет.

Политологи Татьяна Становая и Илья Гращенков сходятся в определении нового закона как «обнуления» губернаторов. Прежде всего, эта мера направлена на сохранение возможности баллотироваться за мэром Москвы Сергеем Собяниным, уверена Становая. В свою очередь, Гращенков полагает, что всё это означает «консервацию региональной власти на ближайшие 2-3 года», то есть на период до 2024-го, когда будут проходить выборы президента, на которые пойдет либо сам Путин, либо его преемник.

Среди тех, кто должен был уйти из губернаторского кресла после текущего срока, и правда, не только Собянин. Как поясняет Становая, первым сроком в данном случае считается первый после 1 июня 2012 года, установленный в законе от 2015 года (предшествующие сроки не считаются). Новый законопроект позволит остаться во власти следующим главам регионов:

Также к ним можно добавить только что переизбравшихся на второй срок Рамзана Кадырова (Чечня), Алексея Дюмина (Томская область) и Рамшида Темрезова (Карачаево-Черкессия).

«Команда запасных младо-технократов имеется, однако сейчас, в период неопределённости, федеральный центр предпочитает сделать ставку на уже опытные, проверенные кадры,

— объясняет Гращенков. — Кроме того, последние главы избрались с невероятно высокими результатами, получив в среднем по 70-80%, что дает им моральное право на непопулярные решения в рамках своих субъектов». При этом, если Путин захочет предотвратить риск, что кто-то из них войдет во «фронду» и избирется протестно, — он просто снимет его с должности (в этом случае глава региона больше не сможет пойти на выборы).

С другой стороны, с учетом новых реалий, сами выборы превращаются в «формальность», так как у власти уже есть все инструменты, чтобы исключить не только конкуренцию со стороны внесистемных кандидатов, но и возможность протестного голосования, которое произошло в ряде регионов в 2018 году, когда ставленники власти проиграли техническим кандидатам от системных партий. 

«Тут выборы можно было бы вновь отменить, вместо них вернув менее значительные — мэров городов, например», — считает Гращенков.

По мнению Становой, «"обнуление" очень логично — раз Путину можно, то и губернаторам можно». При этом главным образом, отмечает она, данный законопроект принимается именно под Сергея Собянина, срок полномочий которого кончается в 2023 году. Теперь столичный мэр, как объясняет политолог, избежит статуса «хромой утки», однако это вовсе не означает, что после 2023 года он останется в текущей должности: 

«Нельзя забывать, что в России никто никому ничего не гарантирует, и судьба Собянина тоже будет решаться в зависимости от обстоятельств и так, как удобно Путину».
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