Собянин сможет остаться. В парламенте хотят снять ограничения по срокам для глав регионов

Главы комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в парламент законопроект о региональной власти, целью которого, как декларируется, является приведение этой сферы в соответствие с прошлогодними поправками к Конституции.

Как пояснил РИА Новости Клишас, речь, в частности, идет о целом ряде инициатив.

название должности губернатора изменится на «главу субъекта Российской Федерации»;

снимается запрет на избрание главы региона более чем на два срока подряд;

губернаторы и региональные законодательные собрания будут избираться на пять лет;

органы власти смогут обращаться в Госсовет (новый конституционный орган) для решения споров.

В электронной базе Госдумы законопроект пока не отображается.

«Сегодня нам продемонстрируют бум законотворчества в развитие конституционных норм. Унификация названий глав регионов, новая формулировка ограничений по срокам, синхронизация по срокам полномочий и пр. Выборы закончены, формируется новая повестка», — комментирует новости об инициативе Клишаса и Крашенинникова провластный политолог Алексей Чеснаков.

Отметим, что в случае внесения указанных изменений в закон мэр Москвы Сергей Собянин, который формально является губернатором региона, также получит право баллотироваться на новый срок после 2023 года, хотя по действующему законодательству он должен покинуть этот пост.