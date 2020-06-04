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Собянин сможет остаться. В парламенте хотят снять ограничения по срокам для глав регионов

Клишас и Крашенинников решили подвести региональные власти под новую Конституцию. Снимут ограничения и поменяют названия

Фото: АГН "Москва"

Сергей Собянин

Главы комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в парламент законопроект о региональной власти, целью которого, как декларируется, является приведение этой сферы в соответствие с прошлогодними поправками к Конституции.

Как пояснил РИА Новости Клишас, речь, в частности, идет о целом ряде инициатив.

  • название должности губернатора изменится на «главу субъекта Российской Федерации»;
  • снимается запрет на избрание главы региона более чем на два срока подряд;
  • губернаторы и региональные законодательные собрания будут избираться на пять лет;
  • органы власти смогут обращаться в Госсовет (новый конституционный орган) для решения споров.

В электронной базе Госдумы законопроект пока не отображается.

«Сегодня нам продемонстрируют бум законотворчества в развитие конституционных норм. Унификация названий глав регионов, новая формулировка ограничений по срокам, синхронизация по срокам полномочий и пр. Выборы закончены, формируется новая повестка», — комментирует новости об инициативе Клишаса и Крашенинникова провластный политолог Алексей Чеснаков.

Отметим, что в случае внесения указанных изменений в закон мэр Москвы Сергей Собянин, который формально является губернатором региона, также получит право баллотироваться на новый срок после 2023 года, хотя по действующему законодательству он должен покинуть этот пост.

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