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Путин приказал не мучить школьников контрольными работами

По итогам заседания президиума Государственного совета президент выдал несколько поручений, касающихся образования

Фото: Global Look Press

Путин потребовал от Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Минросвещения и губернаторов региона сократить количество контрольных и проверочных работ в общеобразовательных школах, оставив лишь то, что утверждено методическими рекомендациями. Это делается с целью сохранения здоровья учащихся.

Отчитаться о реализации программы в школах, лицеях и гимназиях ведомства должны до июля следующего года, пишет АГН «Москва».

Также Путин поручил создать целое телевизионное шоу для освещения конкурса «Учитель года России» за счет федерального бюджета. «С использованием зрелищных креативных подходов», – уточняется в поручении.

Вместе с тем Путин потребовал до 2023 года перевести все цифровое обеспечение образовательного процесса в государственных школах на отечественные ресурсы.

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