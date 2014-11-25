Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва
Самыми богатыми народными избранниками стали единороссы. Их доходы растут быстрее общероссийских
Миллиарды рублей дохода, люксовые квартиры у родственников, много патриотизма и мало законопроектов. «Собеседник» выяснил, как выросло благосостояние депутатов Госдумы и как они лоббировали свои интересы, прикрываясь заботой о населении.
Рекордсмены
Самым богатым депутатом Госдумы VII созыва оказался единоросс Григорий Аникеев, суммарно заработавший за 5 лет больше 12 млрд рублей. Кроме того, он задекларировал самый настоящий автопарк, в который вошли три автомобиля, две моторных лодки, автоприцепы и вертолет. Общая площадь недвижимости Аникеева превышает 14,5 тыс. кв. м.
Григорий Аникеев является учредителем нескольких десятков фирм, которые входят в группу компаний «АБИ Продакт», одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний России. Бизнесом занимаются и братья Аникеева - Анатолий и Валерий. Кроме того, все трое руководят общественной организацией «Милосердие и порядок», которая заведует в том числе передвижными центрами здоровья.
Некоторые из компаний Аникеева зарабатывают на господрядах. Так, ЗАО «Региональный логистический центр» получало бюджетные деньги за поставку мясной продукции, а ЗАО «АБИ Медиа» - за размещение рекламы от властей Владимира. Некоторые из фирм Аникеева появились в тот момент, когда он уже был депутатом Госдумы. Большая часть из них работает в сфере аренды недвижимости («Астра», «Строй Центр», «Строй Град» и другие). Компанию «Мегаторг Ритейл» Аникеев учредил всего через пару месяцев после получения депутатского мандата; прошлый год она закончила с выручкой в 127 млн руб.
Зачем бизнесмену нужна работа в Госдуме - сложно понять. Аникеев практически не выдвигает никаких законодательных инициатив. За весь созыв он стал автором всего семи документов, один из которых был в итоге отклонен, а остальные стали плодом коллективного творчества.
Еще один миллиардер в Госдуме - единоросс Леонид Симановский (за весь созыв он заработал 4,2 млрд руб.) Совладелец газовой компании «Новатэк», в отличие от Аникеева, пишет различные законопроекты. И иногда они совпадают с интересами «Новатэка». Среди прочего, Симановский стал соавтором инициативы о налоговом маневре в нефтяной отрасли (так называемый налог на добычу полезных ископаемых). Он был очень выгоден «Новатэку», поскольку снижал налоговые отчисления для недропользователей.
Спикер с приданым
23 сентября анонимный источник «Интерфакса» сообщил, что спикером Госдумы в новом созыве останется Вячеслав Володин. А значит можно быть уверенными в том, что и у его родственников все будет хорошо - также, как и в последние 5 лет. Тем более, что в середине 2020 года компания его 84-летней матери начала строить огромный оздоровительный комплекс под Смоленском. А сам Володин регулярно посещал стройку, о чем рапортовала пресс-служба Госдумы. Правда, каждый раз забывая упомянуть основных бенефициарах.
За последние 5 лет доход Володина в ГД составил 360 млн рублей, площадь недвижимости составляет 10 тыс. кв. м. Наращивала свои активы и его пожилая мать - в 2019 Лидия Барабанова стала учредителем фирм, занимающихся торговлей и управлением недвижимостью. А до этого уже много лет возглавляла компании, которые управляли агрохолдингами в Смоленской и Тверской областях, а также охотничьими хозяйствами, на территории которых построены жилые комплексы и дома отдыха. Бизнесом она якобы занялась в возрасте 72 лет - ну не сиделось человеку спокойно на пенсии.
Среди партнеров Барабановой по бизнесу - Яна Полякина, которую СМИ называли молодой женой Володина. Судя по системе СПАРК, несколько лет назад она сменила фамилию на Володина. Согласно данным Росреестра, в 2013 она стала собственником квартиры в премиальном ЖК «Фьюжн Парк». После цепочки различных сделок в ноябре 2020 года двухэтажные апартаменты приобрела компания «Инвест Плюс», принадлежащая все той же Лидии Барабановой (выписка есть у «Собеседника»). Правда, в декларации спикера Госдумы упоминаний об этой собственности так и не появилось. Возможно, все изменится в новом созыве.
Среди заместителей Володина лучшую прибыль за созыв показал старший сын Владимира Жириновского. С 10 млн в 2016-м его доход увеличился до 113 млн в 2020 году. Интересно, что Лебедев в Госдуме регулярно вносит инициативы в интересах в том числе ЛДПР. Среди них - законопроекты об увеличении госфинансирования парламентских партий и увеличении числа помощников депутатов.
Депутаты-бомжи
Отдельно стоит упомянуть депутатов, которые оказались обделены как в деньгах, так и в имуществе. Среди них - один из самых известных народных избранников Ирина Яровая. За 20 лет политической карьеры она прошла большой путь - от последовательного либерала в партии «Яблоко» до абсолютно системного человека из «Единой России». Но в Госдуме в последние 5 лет с Яровой будто бы ничего не происходило. За 5 лет она стала получать больше на 1,3 млн руб., но не приобрела никакого имущества. Ни автомобиля, ни квартиры, ни даже участка на Рублевке. Впрочем, депутат вполне могла «забыть» о своих активах, ведь у нее есть соответствующий опыт.
В 2013 году журнал The New Times нашел у дочери Ирины Яровой четырехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе «Тверская плаза». Площадь жилья составляет 127,6 кв. м, а приобретено оно было в 2006 году, когда Екатерине Яровой было еще 17 лет. По документам жилье принадлежало несовершеннолетней, однако ее мать состояла в ТСЖ и регулярно участвовала в голосованиях. По данным «Собеседника», Яровая-младшая до сих пор владеет квартирой в Весковском тупике. Похожее жилье в этом районе сейчас стоит примерно 100 млн рублей.
Судя по декларации, Яровая живет в съемной квартире площадью 85 кв. м. Служебная у нее и дача.
По нулям в декларациях и у коллеги Ирины Яровой по «Единой России» - Ирека Богуславского. Он является депутатом уже трех созывов и имеет все шансы остаться в Госдуме еще на 5 лет. Впрочем, Богуславскому больше все-таки подходит цифра 0 - именно столько раз он выступил на заседаниях Госдумы за последние 14 лет. Хотя народному избраннику есть о чем рассказать. Например, о собственном бизнесе.
По состоянию на сентябрь 2016 года Богуславский являлся акционером компании «Нэфис Косметикс» (крупнейший российский производитель бытовой химии, ему принадлежат такие бренды как AOS, «БиоЛан», Sorti). С тех пор фирма не раскрывает список своих бенефициаров. Впрочем, в организации Transparency International Россия (признана иноагентом) Богусловского считают одним из главных лоббистом ГД. Так, в начале 2017 года на «Нэфис» завели уголовное дело из-за незаконного вознаграждения сотрудникам РЖД за беспрепятственное оформление грузов компании. А вскоре в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривал оптимизацию таких процедур. Среди его авторов был и сам Богуславский. Документ был принят в первом чтении, но с тех пор завис в коридорах Госдумы.
Богуславский по итогам последнего созыва в Госдуме заработал более 300 млн рублей, но жильем так и не обзавелся. Депутат вынужден ютится в 83-метровой квартире. Еще одно жилье у него в пользовании, его площадь - 172.3 кв. м.
Нет своего дома и у Алексея Журавлева из «Родины», который запомнился отнюдь не работой в Госдуме, а рассказом о «борделе» с черепахами в Дании. Зато Журавлев имеет бизнес-интересы. Среди прочего, депутат является учредителем АНО «Евразийская интеграция», которая занимается строительством социально-значимых объектов в Приднестровье. Деньги на возведение объектов выделяют местные власти, однако процесс иногда буксует. В 2018-м стало известно о четырёх объектах, где работы были заморожены, а сами объекты законсервированы. Часть денег правительство ПМР вернуло из заранее уплаченных строителями налогов.
По итогам последних выборов Журавлев смог избраться в Госдуму по одномандатному округу в Тамбове. А значит нас ждут новые удивительные открытия вроде датских черепах из борделей.
Цифра
17 млрд руб. - столько заработали депутаты Госдумы в 2020 году. Их доходы растут быстрее общероссийских. Так, в 2019-м народные избранники задекларировали лишь 13,3 млрд руб. А в 2015-м общий доход депутатов тогда еще VI созыва составил 9,6 млрд руб.