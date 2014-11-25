Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Миллиарды рублей дохода, люксовые квартиры у родственников, много патриотизма и мало законопроектов. «Собеседник» выяснил, как выросло благосостояние депутатов Госдумы и как они лоббировали свои интересы, прикрываясь заботой о населении.

Рекордсмены

Самым богатым депутатом Госдумы VII созыва оказался единоросс Григорий Аникеев, суммарно заработавший за 5 лет больше 12 млрд рублей. Кроме того, он задекларировал самый настоящий автопарк, в который вошли три автомобиля, две моторных лодки, автоприцепы и вертолет. Общая площадь недвижимости Аникеева превышает 14,5 тыс. кв. м.

Григорий Аникеев является учредителем нескольких десятков фирм, которые входят в группу компаний «АБИ Продакт», одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний России. Бизнесом занимаются и братья Аникеева - Анатолий и Валерий. Кроме того, все трое руководят общественной организацией «Милосердие и порядок», которая заведует в том числе передвижными центрами здоровья.

Некоторые из компаний Аникеева зарабатывают на господрядах. Так, ЗАО «Региональный логистический центр» получало бюджетные деньги за поставку мясной продукции, а ЗАО «АБИ Медиа» - за размещение рекламы от властей Владимира. Некоторые из фирм Аникеева появились в тот момент, когда он уже был депутатом Госдумы. Большая часть из них работает в сфере аренды недвижимости («Астра», «Строй Центр», «Строй Град» и другие). Компанию «Мегаторг Ритейл» Аникеев учредил всего через пару месяцев после получения депутатского мандата; прошлый год она закончила с выручкой в 127 млн руб.