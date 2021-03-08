Депутату Журавлеву присылают черепашек: патриоту не могут простить рассказ о "борделе" с черепахами в Дании 🐢

Российская Госдума VII созыва не так давно завершила свою работу, успев принять ряд самых разнообразных законов - от запрета на участие в выборах для экстремистов до пенсионной реформы. Больше очередных ограничений СМИ обсуждали только реплики самих депутатов. Например, заявление спикера Вячеслава Володина - "Нет Путина - нет России". Или слова Виталия Милонова, который сравнил неработающих женщин с паразитами.

Но самой запоминающейся стала тирада депутата от партии "Родина" Алексея Журавлева о том, что в Дании создали специальный «бордель» для зоофилов, где можно изнасиловать черепаху. Правда, высказывание прозвучало не в зале Госдумы, а в эфире программы "60 минут" на "России 1", где Журавлев является постоянным гостем.

Гости шоу обсуждали детскую программу Ultra Strips Down одного из датских телеканалов. В очередном выпуске там взрослые разделись перед маленькими зрителями, чтобы рассказать им об устройстве тела.

По словам Журавлева, под видом сексуального просвещения авторы ТВ-шоу "насилуют психику детей".

— У них что с мозгами? — задался вопросом Журавлев и неожиданно заявил: "Вдумайтесь в это, что происходит. У них первый этот порно... балаган открылся для зоофилов. Представляете? Для зоофилов в Дании официально работает — можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать", — сказал он.

СМИ и блогеры бурно обсуждали заявление Журавлева. Как рассказывал "Собеседник", одиозное высказывание ему припомнили в Челябинске во время предвыборной поездки. Там политика встретила блогер и экоактивистка Валентина Волкова. Но стоило женщине призвать депутата оставить в покое ЛГБТ и начать заниматься реальными проблемами людей, Журавлев и его свита быстро свернули дискуссию.

– Я была ошарашена. Все его инициативы связаны то с ЛГБТ-пропагандой, то с запретами гомосексуальным парам вступать в брак, то еще с чем-то подобным. И еще это его «выступление» на ток-шоу про бордель с черепахами, - комментировала Волкова встречу.

Высказывания Журавлева никак не выходят из головы у его потенциальных избирателей. Так, при поиске в Google упоминаний о политике, слово "черепахи" находится в числе самых популярных.

В своем Twitter Журавлев ведет активную избирательную кампанию. Но вот беда - даже при самом невинном твите политика ему припоминают высказывания о борделе с черепахами.