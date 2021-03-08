Инстасамки не пройдут: депутат Милонов сравнил неработающих женщин с паразитами

Феминистка Мария Арбатова и Виталий Милонов поспорили о том, должны ли женщины работать и зарабатывать больше мужчин.

Около 50% российских мужчин, опрошенных накануне 8 марта специалистами банка «Открытие», заявили, что женщинам не стоит работать. В реальности же процент представительниц прекрасного пола, которые обеспечены теми же мужчинами финансово настолько надежно, что могут позволить себе сидеть дома, конечно, гораздо ниже.

Так должна ли женщина работать – и зачем, и должна ли думать о том, чтобы не быть успешнее мужа и не зарабатывать больше него? Об этом мы спросили мужчину и женщину, априори занимающих диаметрально противоположные позиции: писателя, феминистку Марию Арбатову и депутата Госдумы Виталия Милонова.

– Мы живем в России, где женщины начали работать уже с 1917 года и быстро стали самыми работающими в мире, – говорит Арбатова. – С тех пор ничего не изменилось. Изменилось только то, что после 1991 года мужчины практически перестали платить алименты, а на сегодняшний день только 12% разведенных мужчин платят алименты со своих реальных доходов.

Мария Арбатова

Поэтому вопрос, должна женщина работать или нет, упирается в то, что дети хотят есть. Это во-первых. А во-вторых, женщины сами определяют стратегию своей жизни, они делают свою карьеру не хуже мужчин во всех областях, вплоть до военной, – отмечает Мария. – А если кому-то это не нравится, я даже не знаю, куда ему поехать... ведь даже в Саудовской Аравии женщины работают, водят автомобиль. С Илоном Маском только на Марс, может, стоит полететь: там женщины не будут работать, наверное, и то первое время.

– Как вы оцениваете обещания мужчин, заявляющих, что они готовы полностью финансово обеспечивать и заботиться о женщинах, которых призывают не работать? Их словам можно верить или это пустые обещания?

– Статистика показывает, что это пустые слова.

Сама по себе идея, что женщина должна сидеть дома и варить борщ, исходит от мужчин с комплексом неполноценности.

Таким мужчинам тяжело, если женщина успешнее, более востребована, больше зарабатывает. К счастью, их все меньше и меньше, – считает Арбатова. – Мой сын, к примеру, взял отпуск по уходу за ребенком, занимается моей внучкой, а невестка делает блистательно карьеру. Сын считал, что дома сможет написать книгу, но какая тут книга, когда столько дел? Я ему говорю: «Представь, каково было мне, когда я училась в Литературном институте и должна была, имея на руках двоих детей, раз в год сдавать полнометражную пьесу».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил Sobesednik.ru, что решение о том, работать или нет, должна принимать только сама женщина.

Виталий Милонов

– Если же женщина воспитывает детей, находится в декрете, если есть в семье такое обоюдное желание и возможность, женщина не должна работать, – уверен Милонов. – Если же нет возможности, тем более в многодетных семьях, государство должно помочь, взять на себя такую ответственность – обеспечить достойный уровень жизни.

Но если мы говорим о свободной женщине, не занятой, то кем она должна быть? Бьюти-блогершей, инстаграм-чикулей? Так не пойдет!

Женщин, которые живут за счет богатых ухажеров, то и делают, что ходят по салонам, разъезжают на дорогих машинах, купленных мужчинами, можно назвать разве что инстасамками. Их жизнь похожа на жизнь паразитов, – не щадит «бездельниц» депутат. – Опять же, если есть в семье соглашение, что женщина не должна работать, а должна заботиться о доме, это нормально. Вот только что будет дальше? Что женщина будет делать, если что-то случится с ее мужчиной? Будет «кормить» себя воспоминаниями?..