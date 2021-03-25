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Нет, не Запад: Путин назвал главных врагов России

По его словам, кричать «ура» рано и главный враг еще не побежден

Фото: Global Look Press

Президент России на встрече с вице-премьерами правительства назвал главных врагов страны, среди них бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. 

«Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден», – цитирует Путина ТАСС

Президент уточнил, что считает врагами бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, а также неразвитую инфраструктуру.

«Вот, кто наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – добавил он.

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