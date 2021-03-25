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Региональных чиновников предлагают назначать и снимать из Москвы

Федеральные министерства по новому закону смогут принимать участие в формировании региональных министерств

Фото: Global Look Press

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту о единой системе публичной власти в РФ, который также разрешает губернаторам оставаться в своих креслах больше двух сроков подряд, региональные ведомства теперь будут формироваться при непосредственном участии федерального центра. Об этом со ссылкой на законопроект пишет ТАСС.

«Федеральные органы исполнительной власти [ФОИВы] могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор», — говорится в документе.

Кроме того, ФОИВы получат возможность напрямую назначить на любые региональные должности в этих сферах тех, кого сочтут нужным и уволить любого из них. В каких случаях они смогут делать это, пока неизвестно — это намерены прописать в отдельном Федеральном законе.

Коснутся изменения и законодательной власти в регионах. Сейчас Госдума должна рассылать по регионам законопроект за тридцать суток до первого чтения, а по новому закону этот срок снизится до 15 суток, причем с одобрения 2/3 региональных заксобраний его можно будет сократить ещё больше.

Рубрика: Политика

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