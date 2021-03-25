Политолог назвал Минниханова и Собянина выгодополучателями нового законопроекта о губернаторах

Политолог Евгений Минченко прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о праве губернаторов избираться на более чем два срока.

Напомним, этот документ внёс на рассмотрение в Госдуму депутат Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Минченко уверен, что законопроект разработал в первую очередь для сохранения должностей мэра Москвы Сергея Собянина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Политолог уверен, что Собянину сейчас некуда уходить при действующем ограничении законодательства на третий срок.

– У него сейчас второй срок, и по логике вещей он должен будет уйти в отставку. А куда он пойдёт? Главой администрации президента он уже был, руководителем аппарата правительства – вице-премьером тоже был, место премьер-министра занято. Такая логика примерно, – заявил Минченко в разговоре с НСН.