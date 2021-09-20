Рашкинг, шутинг, фейспэй и гречка за 102 рубля: новости к вечеру 21 сентября
Понедельник оказался тяжелее обычного не только из-за подсчёта голосов
«Единая Россия», вероятнее всего, сохранит конституционное большинство в новом составе Госдумы, хотя председательница ЦИК Элла Памфилова и сообщила, что окончательные результаты выборов озвучат, когда в пятницу будут аннулирована все результаты на участках, где были замечены нарушения.
Примечательно, что оппозиционные кандидаты, которые на протяжении большего времени, что велись подсчёты, лидировали в окружных списках, в итоге оказались в проигравших во время подсчётов последних процентов голосов.
Локально политическим силам вне «Единой России» все-таки удаётся добиться результата. Так, в Якутии победил коммунист Пётр Черкашин, а партия КПРФ набрала 35,15% против 33,22% у «Единой России».
К подсчётам очень много вопросов в том числе и у журналиста «Собеседника», который устроился социологом, чтобы провести экзитпол на одном из УИКов в Лобне. Его репортаж можно почитать здесь.
Математик Сергей Шпилькин в разговоре с «Медузой» (признана Минюстом СМИ-иноагентом) сравнил прошедшие выборы с 2016 годом. Отличие в том, что явка выросла на 3-5%, как и примерное количество фальсификаций.
«В целом это повторение той самой картины "двугорбой России", когда партия власти по "пропорциональному списку" получила примерно половину голосов настоящую — и половину фальсификата. Судя по нашим подсчётам, сейчас будет что-то очень похожее — или даже похуже. Ведь из открытых данных мы знаем, что за КПРФ в этот раз голосовали явно больше, а за "Единую Россию", соответственно, меньше. Я думаю, что доля фальсификата в отданных за партию власти голосах — по федеральному списку — будет ещё и побольше, чем половина»
, – говорит Шпилькин.
Тем временем в Украине заведено уголовное дело по статье о госизмене в отношении граждан, которые принимали участие в думских выборах РФ на территории Крыма. Инициатором разбирательства стала СБУ.
КПРФ в лице депутата Рашкина на Пушкинской площади в Москве провела митинг, который ранее не был согласован. Полиция не задержала ни одного человека, а в объяснении с силовиками Рашкин заверил, что это не митинг, а встреча с электоратом. В соцсетях это мероприятие прозвали рашкингом.
Очередной шутинг произошёл на этот раз в Перми, но не в школе или колледже, а в университете. Студент-первокурсник убил 6 человек, ещё 28 получили различные повреждения. Девять человек находятся в тяжёлом состоянии и могут быть транспортированы на лечение в Москву, когда их состояние стабилизируют пермские медики.
Сам стрелок в оставленной в соцсетях записке признавал, что имеет больную психику. Долгое время он писал о своих планах в Сети и заранее наметил шутинг на 20 сентября. Его обезвредил сотрудник ДПС, он неподалёку от вуза в момент трагедии оформлял ДТП. Его с напарником представят к госнаграде. Стрелок получил ранения, с которыми в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. Сейчас он находится на ИВЛ, его состояние продолжает оставаться тяжёлым.
Коротко о других новостях:
- По данным Минсельхоза, средняя стоимость килограмма гречки в России составляет 102 рубля 51 копейку. Важно отметить, что на полках остаются и упаковки с меньшей стоимостью
- На всех 14 линиях столичного метро начался тестинг технологии FacePay. Оплатить проезд физиономией участники эксперимента смогут на 241 станции
- Театр на Таганке планирует усилить охрану во время премьерного показа спектакля «Земляничная поляна» 30 сентября. Это связано с инцидентом, который произошел с актером Антоном Ануровым. Во время спектакля одна из зрительниц избила его букетом цветов