Рашкинг, шутинг, фейспэй и гречка за 102 рубля: новости к вечеру 21 сентября

«Единая Россия», вероятнее всего, сохранит конституционное большинство в новом составе Госдумы, хотя председательница ЦИК Элла Памфилова и сообщила, что окончательные результаты выборов озвучат, когда в пятницу будут аннулирована все результаты на участках, где были замечены нарушения.

Примечательно, что оппозиционные кандидаты, которые на протяжении большего времени, что велись подсчёты, лидировали в окружных списках, в итоге оказались в проигравших во время подсчётов последних процентов голосов.

Локально политическим силам вне «Единой России» все-таки удаётся добиться результата. Так, в Якутии победил коммунист Пётр Черкашин, а партия КПРФ набрала 35,15% против 33,22% у «Единой России».

К подсчётам очень много вопросов в том числе и у журналиста «Собеседника», который устроился социологом, чтобы провести экзитпол на одном из УИКов в Лобне. Его репортаж можно почитать здесь.