"Блондинка отхлестала цветами на поклоне!" Театр на Таганке усиливает охрану из-за нападения на артиста

Премьера спектакля «Вишневый сад» в театре на Таганке состоялась в апреле 2021 года. По словам режиссера Юрия Муравицкого, это смелое переосмысление классического текста Чехова, воплощенное в эстрадной стилистике. Играют в спектакле Ирина Апексимова, Александр Резалин, Дарья Верещагина, Инна Сухорецкая и многие другие талантливые артисты. 30-летнему актеру Антону Анурову досталась роль лакея Яши. Очередной показ состоялся 20 сентября. Публика восприняла спектакль на ура. Но не обошлось без ложки дегтя в бочке меда - во время поклона блондинка из зала подбежала к Анурову с цветами. Однако, вместо того, чтобы традиционно преподнести их артисту и поблагодарить за игру, девушка начала бить Антона букетом по лицу, после чего резко направилась к выходу. Видео инцидента тут же попало в сеть. Интернет-пользователи предположили, что блондинка является бывшей девушкой артиста, либо актрисой, у которой отняли роль. Но в беседе с Sobesednik.ru, Ануров обе версии опроверг.

- Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку, - пожимает плечами Антон. – Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне…