"Блондинка отхлестала цветами на поклоне!" Театр на Таганке усиливает охрану из-за нападения на артиста
После показа спектакля "Вишневый сад" на актера Антона Анурова напала ревнивая поклонница.
Премьера спектакля «Вишневый сад» в театре на Таганке состоялась в апреле 2021 года. По словам режиссера Юрия Муравицкого, это смелое переосмысление классического текста Чехова, воплощенное в эстрадной стилистике. Играют в спектакле Ирина Апексимова, Александр Резалин, Дарья Верещагина, Инна Сухорецкая и многие другие талантливые артисты. 30-летнему актеру Антону Анурову досталась роль лакея Яши. Очередной показ состоялся 20 сентября. Публика восприняла спектакль на ура. Но не обошлось без ложки дегтя в бочке меда - во время поклона блондинка из зала подбежала к Анурову с цветами. Однако, вместо того, чтобы традиционно преподнести их артисту и поблагодарить за игру, девушка начала бить Антона букетом по лицу, после чего резко направилась к выходу. Видео инцидента тут же попало в сеть. Интернет-пользователи предположили, что блондинка является бывшей девушкой артиста, либо актрисой, у которой отняли роль. Но в беседе с Sobesednik.ru, Ануров обе версии опроверг.
- Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку, - пожимает плечами Антон. – Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне…
Инцидент также прокомментировала Sobesednik.ru и сотрудница театра.
- Мы попросили девушку написать объяснительную, - рассказала нам собеседница. – Она сначала была агрессивно настроена. Потом заплакала, пришлось ее успокаивать. Цель своего поступка она так и не смогла четко сформулировать. Скорее всего, главным фактором стала ревность, других объяснений пока нет.
Самое интересное, что на входе в театр служба безопасности всех проверяет с помощью металлоискателя. Но чтобы на актера напали с цветами, такого мы и предположить не могли. У Антона Анурова, как и у других наших актеров, много поклонниц женского пола. Он со всеми приветлив, со многими из них он пообщался после спектакля. Непонятно, зачем блондинке нужно было устраивать этот перформанс.
Теперь очень беспокоимся за премьеру «Земляничной поляны» 30 сентября. Скорее всего, охрана будет усилена.