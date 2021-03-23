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СБУ завела уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму

Участники выборов, по заявлению СБУ, несут угрозу суверенитету Украины

Фото: скриншот

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма», – опубликовано заявление на сайте СБУ.

СБУ обвиняет как официальных представителей РФ, так и граждан Украины, которые «нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору».

Уголовное разбирательство начато по статье о государственной измене.

Сотрудники СБУ на протяжении всего выборного процесса собирали данные о лицах, которые, согласно букве заявления, «не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины».

Напомним, что за день до российских выборов глава ДНР призвал граждан с паспортами РФ голосовать онлайн, а также сообщил об организации более 800 автобусных рейсов в Ростовскую область, где электорат смог бы проголосовать на участках.

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