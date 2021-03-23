Глава ДНР: 825 автобусных рейсов организуют для голосования в Ростовской области
Также для электората из ДНР организуют 12 поездов. Возможно голосование онлайн
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти организовали для граждан, получивших российское гражданство 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, где они могли бы проголосовать на выборах 17-19 сентября.
Также для голосующих обеспечат 825 автобусных рейсов. При этом для жителей Донбасса так же предусмотрено и онлайн-голосование.
Об этом Денис Пушилин сообщил во время своего видеообращения, где он выступил на фоне российского флага.
«7 лет с оружием в руках мы боролись и продолжаем бороться за свою свободу и право быть русскими, право говорить и думать на родном языке, чтить свою историю и воспитывать своих детей. Бороться за свой дом, где русская культура и многонациональные традиции являются великими объединяющими ценностями», – говорит Пушилин в видео.
«Мы решаем, каким завтра будет наш дом – Россия», – заключает глава ДНР.
Российские граждане из ДНР примут участие уже во вторых выборах РФ. Ранее они участвовали в голосовании по поправкам к Конституции.