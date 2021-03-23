Глава ДНР: 825 автобусных рейсов организуют для голосования в Ростовской области

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти организовали для граждан, получивших российское гражданство 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, где они могли бы проголосовать на выборах 17-19 сентября.

Также для голосующих обеспечат 825 автобусных рейсов. При этом для жителей Донбасса так же предусмотрено и онлайн-голосование.

Об этом Денис Пушилин сообщил во время своего видеообращения, где он выступил на фоне российского флага.