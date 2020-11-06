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Журналист устроился социологом и опросил избирателей. Результаты выборов сильно разошлись с официальными

Судя по ответам людей, на подмосковном участке коммунисты набрали в два раза больше "Единой России"

Журналист “Собеседника” 10 часов опрашивал людей на участке в качестве работника экзитпола. Судя по их ответам, “Единая Россия” должна была потерпеть на участке сокрушительное поражение.

“До того как выйти на пенсию я была за ЕР”

Работать для социологической компании в экзитполе - это значит стоять на улице с 08:00 до 18:00 и задавать много вопросов. В подмосковной Лобне, куда я получил назначение 19 сентября, за это время тайной голосования поделились 112 человек. Судя по ответам, на участке безоговорочно победила партия КПРФ. Причем, с таким результатом, который не снился Геннадию Зюганову даже в 1996 году. На словах его партию поддержали в два раза больше опрошенных, чем правящую. В симпатии к коммунистам признавались пожилые и те, кто голосовал впервые. Одинокие и пришедшие целыми семьями. Подсознательно за них была, кажется, даже участковая избирательная комиссия. Над входом развивались алые флаги, а из колонок гремели хиты Октябрьской революции.

-А за кого еще голосовать? Видите красные флаги? Мы родились и выросли под этим флагом, - говорил мужчина средних лет, указывая на вход в школу.
-Я всегда была за “Единую Россию”. Но потом стала получать пенсию и оказалось, что она у меня, с учетом инвалидности, всего 10 тысяч с небольшим. Как на это жить? - рассказала женщина, которая пришла на участок одной из первых. - Я работаю в бактериологическом отделении. Там у нас и гепатит, и СПИД - все что хочешь, работа опасная. Сейчас получаю там 80 тысяч, но на что жить, когда уйду?  
-Я за КПРФ, “Единая Россия” надоела, - отвечал 20-летний парень. 

Дама, которая проработала в местной администрации 20 лет, проголосовала за КПРФ от безысходности:

- А вы не знаете, кто у нас идет от “Умного голосования”? Из интернета же все поудаляли. А я человек возрастной, не смогла ничего найти. Пойду проголосую за коммунистов, наверное надо за них, - волновалась женщина. - Я 20 лет проработала, знаю как делаются выборы - всё это видела. Сын уехал 6 лет назад из России - не мог здесь находиться. Теперь я одна. Не могу простить это Путину. 

Многие из тех, кто не за КПРФ, выбирали партию РПСС Максима Шевченко и Справедливую Россию Миронова-Прилепина, приводя те же самые аргументы. 

- Раньше голосовал за “Единую Россию”. До того, как мне пенсию сдвинули на три года, - жалуется мужчина с сединой. 

Часто люди называть партию отказывались: “Не скажу за кого, но против “Единой России”.

Избирателями ЕР чаще всего оказывались женщины в возрасте и подтянутые мужчины средних лет на хороших автомобилях. Были и те, кто вообще отказывался идти на контакт. Среди них был, например, сотрудник МЧС в форме и фуражке. ﻿﻿

Иногда я случайно налетал на кандидата. 

- Добрый день, проводим анонимный опрос…

- Онанизмом не занимаюсь. Я вообще-то депутат Мособлдумы, приехал проверять участок, - ответил лысый мужчина средних лет со значком в виде красного знамени.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Раньше я ничего не знал о депутатах Мособлдумы. Ну теперь хоть что-то знаю. 

Мертвые, которых раньше не было

Проходя опрос люди часто начинают горячиться. Но не столько из-за политики, сколько из-за бардака в документах на УИКе. На это мне жаловался каждый третий. Семейная пара выходит с участка в расстроенных чувствах. Мужу не удалось проголосовать из-за того, что его данные в список избирателей внесли с ошибками. 

- Выяснять ничего не буду и больше не пойду. Они обосрались, пусть они и разбираются, - говорил мужчина со злостью.

Около пяти человек пожаловались, что вообще не смогли найти себя в документах УИК. Зато там оказались их умершие соседи. Некоторые не утратили избирательное право даже через 10 лет после кончины. Наблюдатели на участке насчитали 22 “мертвые души” еще к середине дня. По их словам, раньше такого никогда не было.

Подозрительные лица на участке

- Мы с вами уже утром общались! - нервно отвечает бабушка в сером пальто ускоряя шаг.

Странно. Почему она второй раз выходит из участка?

“Есть подозрение, что люди голосуют по два раза”, - объяснили два наблюдателя от Справедливой России. Доказать это невозможно, если не фотографировать каждого избирателя. Подозрительные люди просто отвечают наблюдателям, что те обознались. Позже мне передают ориентировку - нужно опознать мужчину в камуфляжной куртке и черной кепке. Его видели голосующим сразу на нескольких участках Лобни. 

Человек, которого заподозрили во вбросах

Мужчина, который не смог проголосовать из-за ошибки в списках, приносит мне пакет набитый агитацией за местного кандидата, Ислама Халидова. Кто-то разложил ее по подъездам ближайших домов перед третьим днем голосования. Я отправил мужчину жаловаться к наблюдателям.

Кстати, наблюдатели от СР рассказали, что за три дня работы на выборах они получат деньги - 10500 рублей. По словам ребят, на это время их поселили в хостел в городе Химки, откуда специальным транспортом доставляли на участок и обратно. В экзитполе платят чуть больше - 4000 за день.

10 часов на одном месте

Придумать ответы и уйти гулять по своим делам сотрудник экзитпола не может - начальство всё контролирует. Когда я начинаю опрос, специальное приложение автоматически записывает звук и моментально отправляет его в социологический центр. Если ответы в анкете и в аудиофайле будут различаться, меня оштрафуют. На телефоне всё время должна быть включена геолокация, чтобы было видно где я. На обед или в туалет можно только если найдется замена. Иногда посмотреть за моей работой приезжает контролер.

На посту
"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

С собой дали целый ворох документов - среди них разные сертификаты, письмо главе подмосковного ЦИК и даже лично Элле Памфиловой. Есть и бумажка на имя начальника местного ГУ МВД. 

"Полиция ведет себя по-разному. Если задержат - не пугайтесь. У нас есть ресурс, решим вопрос, - говорили мне на инструктаже" 

Но полицейские в Лобне оказались общительны и радушны.

- 10 часов на холоде - такие люди нам нужны! Я уже думал вас завербовать, - сказал на прощанье майор.

-Нет уж, спасибо!

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю
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