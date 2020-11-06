Журналист устроился социологом и опросил избирателей. Результаты выборов сильно разошлись с официальными
Судя по ответам людей, на подмосковном участке коммунисты набрали в два раза больше "Единой России"
Журналист “Собеседника” 10 часов опрашивал людей на участке в качестве работника экзитпола. Судя по их ответам, “Единая Россия” должна была потерпеть на участке сокрушительное поражение.
“До того как выйти на пенсию я была за ЕР”
Работать для социологической компании в экзитполе - это значит стоять на улице с 08:00 до 18:00 и задавать много вопросов. В подмосковной Лобне, куда я получил назначение 19 сентября, за это время тайной голосования поделились 112 человек. Судя по ответам, на участке безоговорочно победила партия КПРФ. Причем, с таким результатом, который не снился Геннадию Зюганову даже в 1996 году. На словах его партию поддержали в два раза больше опрошенных, чем правящую. В симпатии к коммунистам признавались пожилые и те, кто голосовал впервые. Одинокие и пришедшие целыми семьями. Подсознательно за них была, кажется, даже участковая избирательная комиссия. Над входом развивались алые флаги, а из колонок гремели хиты Октябрьской революции.
-А за кого еще голосовать? Видите красные флаги? Мы родились и выросли под этим флагом, - говорил мужчина средних лет, указывая на вход в школу.
-Я всегда была за “Единую Россию”. Но потом стала получать пенсию и оказалось, что она у меня, с учетом инвалидности, всего 10 тысяч с небольшим. Как на это жить? - рассказала женщина, которая пришла на участок одной из первых. - Я работаю в бактериологическом отделении. Там у нас и гепатит, и СПИД - все что хочешь, работа опасная. Сейчас получаю там 80 тысяч, но на что жить, когда уйду?
-Я за КПРФ, “Единая Россия” надоела, - отвечал 20-летний парень.
Дама, которая проработала в местной администрации 20 лет, проголосовала за КПРФ от безысходности:
- А вы не знаете, кто у нас идет от “Умного голосования”? Из интернета же все поудаляли. А я человек возрастной, не смогла ничего найти. Пойду проголосую за коммунистов, наверное надо за них, - волновалась женщина. - Я 20 лет проработала, знаю как делаются выборы - всё это видела. Сын уехал 6 лет назад из России - не мог здесь находиться. Теперь я одна. Не могу простить это Путину.
Многие из тех, кто не за КПРФ, выбирали партию РПСС Максима Шевченко и Справедливую Россию Миронова-Прилепина, приводя те же самые аргументы.
- Раньше голосовал за “Единую Россию”. До того, как мне пенсию сдвинули на три года, - жалуется мужчина с сединой.
Часто люди называть партию отказывались: “Не скажу за кого, но против “Единой России”.
Избирателями ЕР чаще всего оказывались женщины в возрасте и подтянутые мужчины средних лет на хороших автомобилях. Были и те, кто вообще отказывался идти на контакт. Среди них был, например, сотрудник МЧС в форме и фуражке.
Иногда я случайно налетал на кандидата.
- Добрый день, проводим анонимный опрос…
- Онанизмом не занимаюсь. Я вообще-то депутат Мособлдумы, приехал проверять участок, - ответил лысый мужчина средних лет со значком в виде красного знамени.
Раньше я ничего не знал о депутатах Мособлдумы. Ну теперь хоть что-то знаю.
Мертвые, которых раньше не было
Проходя опрос люди часто начинают горячиться. Но не столько из-за политики, сколько из-за бардака в документах на УИКе. На это мне жаловался каждый третий. Семейная пара выходит с участка в расстроенных чувствах. Мужу не удалось проголосовать из-за того, что его данные в список избирателей внесли с ошибками.
- Выяснять ничего не буду и больше не пойду. Они обосрались, пусть они и разбираются, - говорил мужчина со злостью.
Около пяти человек пожаловались, что вообще не смогли найти себя в документах УИК. Зато там оказались их умершие соседи. Некоторые не утратили избирательное право даже через 10 лет после кончины. Наблюдатели на участке насчитали 22 “мертвые души” еще к середине дня. По их словам, раньше такого никогда не было.
Подозрительные лица на участке
- Мы с вами уже утром общались! - нервно отвечает бабушка в сером пальто ускоряя шаг.
Странно. Почему она второй раз выходит из участка?
“Есть подозрение, что люди голосуют по два раза”, - объяснили два наблюдателя от Справедливой России. Доказать это невозможно, если не фотографировать каждого избирателя. Подозрительные люди просто отвечают наблюдателям, что те обознались. Позже мне передают ориентировку - нужно опознать мужчину в камуфляжной куртке и черной кепке. Его видели голосующим сразу на нескольких участках Лобни.
Мужчина, который не смог проголосовать из-за ошибки в списках, приносит мне пакет набитый агитацией за местного кандидата, Ислама Халидова. Кто-то разложил ее по подъездам ближайших домов перед третьим днем голосования. Я отправил мужчину жаловаться к наблюдателям.
Кстати, наблюдатели от СР рассказали, что за три дня работы на выборах они получат деньги - 10500 рублей. По словам ребят, на это время их поселили в хостел в городе Химки, откуда специальным транспортом доставляли на участок и обратно. В экзитполе платят чуть больше - 4000 за день.
10 часов на одном месте
Придумать ответы и уйти гулять по своим делам сотрудник экзитпола не может - начальство всё контролирует. Когда я начинаю опрос, специальное приложение автоматически записывает звук и моментально отправляет его в социологический центр. Если ответы в анкете и в аудиофайле будут различаться, меня оштрафуют. На телефоне всё время должна быть включена геолокация, чтобы было видно где я. На обед или в туалет можно только если найдется замена. Иногда посмотреть за моей работой приезжает контролер.
С собой дали целый ворох документов - среди них разные сертификаты, письмо главе подмосковного ЦИК и даже лично Элле Памфиловой. Есть и бумажка на имя начальника местного ГУ МВД.
"Полиция ведет себя по-разному. Если задержат - не пугайтесь. У нас есть ресурс, решим вопрос, - говорили мне на инструктаже"
Но полицейские в Лобне оказались общительны и радушны.
- 10 часов на холоде - такие люди нам нужны! Я уже думал вас завербовать, - сказал на прощанье майор.
-Нет уж, спасибо!