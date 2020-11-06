Дама, которая проработала в местной администрации 20 лет, проголосовала за КПРФ от безысходности:

- А вы не знаете, кто у нас идет от “Умного голосования”? Из интернета же все поудаляли. А я человек возрастной, не смогла ничего найти. Пойду проголосую за коммунистов, наверное надо за них, - волновалась женщина. - Я 20 лет проработала, знаю как делаются выборы - всё это видела. Сын уехал 6 лет назад из России - не мог здесь находиться. Теперь я одна. Не могу простить это Путину.

Многие из тех, кто не за КПРФ, выбирали партию РПСС Максима Шевченко и Справедливую Россию Миронова-Прилепина, приводя те же самые аргументы.

- Раньше голосовал за “Единую Россию”. До того, как мне пенсию сдвинули на три года, - жалуется мужчина с сединой.

Часто люди называть партию отказывались: “Не скажу за кого, но против “Единой России”.

Избирателями ЕР чаще всего оказывались женщины в возрасте и подтянутые мужчины средних лет на хороших автомобилях. Были и те, кто вообще отказывался идти на контакт. Среди них был, например, сотрудник МЧС в форме и фуражке. ﻿﻿

Иногда я случайно налетал на кандидата.

- Добрый день, проводим анонимный опрос…

- Онанизмом не занимаюсь. Я вообще-то депутат Мособлдумы, приехал проверять участок, - ответил лысый мужчина средних лет со значком в виде красного знамени.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Раньше я ничего не знал о депутатах Мособлдумы. Ну теперь хоть что-то знаю.