Предвыборные плакаты с агитацией продолжают висеть в Москве, несмотря на соответствующий запрет в день выборов в Госдуму, обнаружил «Собеседник». Центризбирком не собирается реагировать на нарушение закона.

В частности, в одном из магазинов на улице академика Миллионщикова 7/1 (Нагатинский 201-й округ) журналисты издания заметили несколько постеров с агитацией в пользу одного из провластных кандидатов. Ее фамилия вошла в список мэра столицы Сергея Собянина, опубликованный накануне выборов. Кандидатов из этого списка градоначальник называл «членами одной большой команды, работающей на благо города».

При этом, плакаты с фамилиями других кандидатов в этом районе были сняты перед выборами. Интересно, что против основного кандидата от оппозиции на выборах по 201-му округу был выставлен спойлер с практически идентичной фамилией.

«Собеседник» направил жалобу в Центризбирком, однако в течение суток не получил ответа. Агитация провластного кандидата, тем временем, продолжала висеть. В пресс-службе ЦИК заявили, что «ответ будет в течение семи дней».

При этом в Центризбиркоме знают о незаконной агитации в дни голосования, но видят ее только в «некоторых СМИ». Об этом в субботу заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

— Что касается дней голосования: никто дней тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ — сетевые, на каналах, которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим, - грозила Памфилова на заседании комиссии.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября.