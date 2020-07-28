Итоги выборов в России подведут в пятницу

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги трёхдневного голосования. Об этом она сообщила в информцентре ЦИК.

«Я пока никого не поздравляю, пока мы официально не подведем итоги уже окончательно. В пятницу мы наметили все сделать. Тогда всех поздравим и поблагодарим», – цитирует Памфилову ТАСС.